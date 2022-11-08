年卡SIM｜近年百物騰貴，港人習慣了應慳則慳，就連每日會用到的手機上網，都想盡量平價為主。而為了達到省錢目的，有大批用戶已經放棄了傳統的月費上台 Plan，轉而向坊間以平價為最大賣點的「年卡」埋手。



網民：「年卡咁平、點解仲要上台？」

日前就有網民在連登討論區開帖，表示「年卡咁平、點解仲要上台？」，在價格上粗略比較年卡 SIM 與簽約上台的分別，還怨自己發現得遲、白白付出了多年貴月費。

在網民隨後的討論中，除了有不少認同年卡有相當大的價錢優勢之外，有更多人卻唱反調，直指年卡 SIM 雖然收費較便宜，但在網絡穩定度、速度以至可靠程度上都有相當多的缺點。

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上台好定買卡好？年卡 SIM 7 大優缺點分析

究竟是買年卡 SIM 好還是上台好？我們就整合了網上意見以及其他資料，以下 7 點就可見年卡 SIM 相對於上台月費 Plan 的優、缺點👇👇👇

年卡 SIM 優點

⭕️【1】平價

年卡的價錢本身不貴，加上年期可達 3 年，除開每月可低至＄5（蔡浩騰 攝）

而平均月費而言，年卡平均每月支出可以低至＄5，如果想要多一點的數據用量（例如 10GB ），每月支出都不會超出＄30 水平，而且不用每月付出行政費／隧道費，在價錢這一點上絕對贏盡上台月費 Plan。

⭕️【2】免簽約

年卡 SIM 不需要現身上台登記，而且不會被動軏 2 年或以上的長約縛死（圖 Shutterstock）

年卡 SIM 另一強處在於即買即用（雖然現在還要加上實名手續）、不需要現身上台登記，而且不會被動軏 2 年或以上的長約縛死，想轉台就轉台，不少人又會將之當成轉台之間的「過冷河」選擇，待有吸引優惠時才簽約上台。

⭕️【3】增值服務彈性大

除了一般的通話／數據服務之外，不少年卡都有額外的增值服務如漫遊日費、內地號碼供用戶付費加購，在服務選擇的自由度上，年卡會比部份強制要求用戶加購增值服務的上台月費 Plan 更為彈性。

年卡 SIM 缺點

❌【1】大多數只有 4G 網絡選擇

年卡之 SIM 卡絕大多數都採用目前發展已經完全成熟的 4G 網絡（圖 Android Authority）

年卡之所以可以做到如此平價，背後的一大原因在於這批 SIM 卡絕大多數都採用目前發展已經完全成熟的 4G 網絡，雖然有公司推出 5G 年卡，但在價錢上的優勢並不顯著。

❌【2】網絡穩定度一般較差

由於網絡優先度問題，在人多時年卡 SIM 上網速度變慢乃正常不過（蔡浩騰 攝）

由於牌照關係，香港可以提供流動網絡服務的就只有幾大電訊商，而絕大多數的年卡，其實就是以 MNVO 的形式租借電訊商的網絡作營運，除卻這些 MNVO 會否有提早結業的可能性，這些租借網絡的年卡 SIM 在網絡優先度上會比月費用戶低，一到人多的地方或會出現搶網的情況、令上網速度大大降低。

❌【3】同樣需要實名

雖然不需要像月費 Plan 般上台，但年卡現在亦是需要實名認證後方能使用的儲值卡卡種，步驟雖不多，但對於一般用戶而言未必是能簡單解決的程序。

❌【4】增值數據相對昂貴

年卡的儲值價格通常是該卡的「原價」，故會比坊間的開卡價貴至少一倍有多（蔡浩騰 攝）

雖然叫「年卡」，但這類型 SIM 卡其實只是另一個類型的儲值卡，當帳戶內的數據用完、使用期快屆滿時，如果想保留電話號碼或繼續使用服務，就需要增值，而這些年卡的增值套餐一般都會比年卡的開卡價貴不少，變相令支出上升。

5張抵玩年卡推介

想要平價又不失網絡穩定度？其實不同的電訊商都有推出自家的年卡 SIM，對比 MNVO 推出的年卡更有保證，價錢方面雖然未能做到 MNVO 般低價，但同樣有一定的吸引力，以下就為大家帶來幾張出自傳統電訊商的年卡推介👇👇👇