香港80﹑90後童年集體回憶，當時未有智能電話﹑並不是每個家庭都有電腦，陪伴我們渡過童年的是已經停刊的漫畫雜誌《CO-CO!》。有好一段時間，當時流行的玩具、遊戲、動畫等 ACG 情報，都是在《CO-CO!》上得來，更有著多篇連載中的日本和本地漫畫，為讀者帶來極大娛樂。近日，連登有網民開 Post 問：「有冇人記得CoCo呢本雜誌？」，短短一日時間就吸引大量共嗚，以及超過2000個正評。



本地漫畫x日本漫畫

每一期的《CO-CO!》大致是前半部 ACG 資訊，後半部有約 8～9篇連載中的漫畫，除了有《機動戰士高達》系列﹑《爆旋陀螺》﹑《Keroro軍曹》等日本大熱漫畫外，更有不少本地的漫畫作品，包括《拳皇》﹑《數碼暴龍01～04》﹑《少林學園》﹑《封魔幻想》等，當中一部輕鬆搞笑漫畫《校園大英雄》，更有不少網民驚喜其作者身分。

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漫畫家－李偉健

當時《CO-CO!》的漫畫連載中，很長一段時間都有著1～2部搞笑作品，日本代表的《危險爺爺》和本地的《校園大英雄》同樣深受讀者喜愛。而提到漫畫家李偉健這個名字，就算是《校園大英雄》讀者都未必太了解，可能《愛·回家》「Terry」即較多人認識。連登討論到原來《校園大英雄》是「Terry」創作時，紛紛表示驚訝，更笑稱：「原來terry唔係廢柴」。

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抽獎都市傳說

《CO-CO!》其中一個特色，就是經常有抽獎活動，獎品大多是當時 ACG 界潮流的產品，如高達模型、遊戲機﹑搖搖﹑陀螺﹑電影門票等，讀者只要剪下活動專欄角落的印花，再貼到抽獎表格後郵寄回正文社即可參加。

有網民和記者一樣，參加過很多次都未有中獎，因此當時就流出「左手交右手」的都市傳說，參加得越多次，就越覺得根本不會中獎。而在連登貼文中，竟出現大量表示曾中過四驅車﹑陀螺﹑SD高達的網民留言，原來抽獎活動是真的有 Fans 中獎......

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資料來源：LIHKG