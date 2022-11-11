四驅車看似已經過時的玩具產品，沒想到仍然有一大班 Fans，更有人看準少人競爭的優勢，無視潮流與否，經營四驅車生意，反而闖出一片天。近日，日本節目訪問了新潟縣長岡市的一名 20 歲年青人，透過網上銷售自家設計的四驅車零件，達到年營業額1,500萬日圓（約$84萬）。



日本新潟縣長岡市「山古志」鄉村出身的五十嵐駿，和鄉村其他年青人不同，畢業後選擇留在鄉村創業，把祖父母留下的商店改成工廠，生產自家設計的四驅車零件。

由於熱愛四驅車，因此在決定創業時，就打算向四驅車有關的產品著手。在工廠放滿雷射切割機、3D列印機等機器，生產自己設計的四驅車零件，並放在網上銷售。節目訪問模型店員表示，即使四驅車推出已40年，但仍有一大型忠實 Fans 願意投入錢和時間，外行人看似同樣的零件，其實也存在差異，看到適合的零件更會一次過買走好幾件，因此市場仍有價值。

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第一桶金靠自己

可能有人看到這，會覺得五十嵐駿是靠「父幹」才有能力創意，雖然工廠的地方是祖輩留下來，但當中的機器和技術都是靠他自己經營得來。

早就看好熱愛的四驅車當中潛力的他，在求學時期就發明出能夠幫四驅車測速的機器，更比市面上的測速器輕巧方便，因此第一批10個測速器更在不到1小時就售罄。最後，這件產品共賣出約 200 個，為他帶來約200萬日圓的創業資金。所以說，只要對一件事夠愛，也不一定只有玩物喪志。

資料來源：テレビ新潟