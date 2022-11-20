一提到遊戲開發，應該大部分玩家都不會第一時間想到香港，但其實香港也有很多遊戲開發者默默勤力。由香港土生土長的軟件工程師李景輝（David Lee），成立的 NEX Team，就發布了《Starri》﹑《Party Fowl》﹑《Active Arcade》等，只要用手機鏡頭就能遊玩的手機遊戲，今次 hashTECH 就有幸訪問到 David 和 NEX 團隊，分享在香港開發遊戲的故事。



有廣東歌的音樂遊戲

NEX 在 Tokyo Game Show 2022，全球發布了一隻體感音樂遊戲《Starri》，以其他音樂遊戲不同，玩家無需配戴或手持裝置，只要用手機鏡頭捕捉，再用 AI 即時分析玩家的動作，就能配合節奏遊玩。當中，更有著很多大熱的廣東歌，如《Megahit》、《蒙著嘴說愛你》﹑《Boss》等。

（歐嘉樂 攝）

音樂遊戲中，很多時都以歐美和日文歌曲為主，要找到廣東歌的話，甚至連遊戲配樂計算也少之又少。David 表示：「既然我們在香港，不如我們都用一些廣東歌」，有了這個想法後，就聯絡上魯暉（魯庭暉），隨後加入 MIRROR，以及其他本土歌手的音樂。

由Apple發布會到遊戲製作

其實早在 2018 年，David 就聯同 NBA 名人堂成員 Steve Nash，登上 Apple 發布會的舞台，介紹 NEX 第一個作品－《HomeCourt》。由實用工具的籃球訓練 App，去到轉型開發遊戲，原來用戶是一大推手。David 指，當時看到用戶把《HomeCourt》當作遊戲使用，即想到不如直接開發遊戲，但想不到第一步就出現困難。

NEX 曾奪得 Apple Design Award，獎座對製作團體在意義上很有份量的同時，原來實質也非常重（陳錦洪 攝）

當時 NEX 的工程師大多是以開發 iPhone 軟件為主，沒有人懂得用開發遊戲的引擎學Unity／Unreal Engine，因此即使有多年經驗的工程師團體，也要「砍掉重練」學用Unity，才能看到現的《Starri》﹑《Party Fowl》。

香港人開發遊戲

重提登上 Apple 台，David 卻表示不覺得是一件大不了的事，反而令他最有成功感的是和團隊一起，做一些有機會影響世界的事。就如當日由頭學起做遊戲一樣，認為只有有信念，不論做什麼，只要「畀心機」去做，在香港也可以做到世界第一。