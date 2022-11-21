25%尿袋不合格｜現在出街最怕手機﹑平板沒電，因為部分人都會選擇帶多一個行動電源（尿袋），以備不時之需，而且很多時都是在淘寶，或手機店入手價格相宜的款式。中國市場監管總局連續 3 年，針對尿袋展開國家監督抽查，而 2022 年最新的抽查報告中，發現不合格率竟有 25%。



25%被抽查尿袋不合格

中國市場監管總局抽查 9 個省市，當中 107 間企業的 108 款尿袋，當中有 27 款不合格，約 25%。發現不合格的主要集中在轉換效率﹑常溫下的有效輸出容量﹑過度充電等測試上，因此部分尿袋都存在一定的起火，甚至爆炸風險。

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8款尿袋過度充電測試不合格

由於很多用家為尿袋充電時，都不會特別留意是否已充滿，甚至長時間充電直至下次使用為止。因此，尿袋能否在過度充電下，也沒有起火和爆炸等安全隱憂非常重要。測試中發現，８款尿袋在與電源插頭電流參數不匹配時，長期充電令尿袋內部電路可能受損， 有可能導致起火和爆炸，因此判定為不合格。

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不合格產品分別由標示聲稱深圳哈曼科技有限公司﹑深圳寶嘉能源有限公司﹑深圳市億覓科技有限公司等企業生產。



9款尿袋熱濫用檢測不合格 有機會爆炸

另外，其中一個測試把尿袋的電池組取出，放在試驗箱中，處於 130 ℃高溫保持 30 分鐘，測試電池能否不起火﹑不爆炸。結果，有 9 款尿袋不合格，其中一款在 6 分鐘後就出現鼓脹，20 分鐘開始冒煙，隨後即起火爆炸。如在夏天使用時，尿袋有機會因太陽﹑車內高溫的問題，令電池溫度上升，這類尿袋就有機會造成意外。

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資料來源：新浪財經