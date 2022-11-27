世界盃2022｜日本隊在分組賽爆大冷打敗德國隊，球迷又自發執垃圾。網民個個都讚日本人好波！2018年俄羅斯世界盃期間，日本曾打進8強，當時全日本人人都支援「藍武士」，一眾AV女優也身體力行，穿球衣為國家隊打氣。當時AV女優波多野結衣更在某雜誌發表了她個人嚴選的「AV版日本隊最強11人陣容」。



令和版AV女優日本隊最強11人陣容

今次為了紀念日本隊戰勝德國，加上星期日將對戰哥斯特黎加，不如自發選出2022年令和版的「AV版日本隊最強11人陣容」，為日本隊打打氣吧！

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邊衛｜安齋拉拉

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防守中場｜石原希望

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中場｜一之瀨亞美莉

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中場｜三上悠亞

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翼鋒｜白桃花

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前鋒｜河北彩花

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