世界盃2022｜賀日本隊擊敗德國｜AV女優必勝11人陣容：全隊好波！
撰文：長濱睡睡
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世界盃2022｜日本隊在分組賽爆大冷打敗德國隊，球迷又自發執垃圾。網民個個都讚日本人好波！2018年俄羅斯世界盃期間，日本曾打進8強，當時全日本人人都支援「藍武士」，一眾AV女優也身體力行，穿球衣為國家隊打氣。當時AV女優波多野結衣更在某雜誌發表了她個人嚴選的「AV版日本隊最強11人陣容」。
令和版AV女優日本隊最強11人陣容
今次為了紀念日本隊戰勝德國，加上星期日將對戰哥斯特黎加，不如自發選出2022年令和版的「AV版日本隊最強11人陣容」，為日本隊打打氣吧！
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