港鐵$1機場快綫車票｜機場快綫這個名字既熟悉又陌生，苦等接近三年的時間，終於都可以再次去日本﹑韓國﹑泰國等地旅行。港鐵公司就將推出「搶 $1 機場快綫車票」活動，以及其他優惠折扣，幫大家慳車費。



搶 $1 機場快綫車票

12 月 7 日下午 2 時，港鐵將推出「搶 $1 機場快綫車票」活動，只需要先登記成為 MTR Mobile App 會員，在活動期間透過 App 內，「我的獎賞」頁面將可以先到先得形式，有機會搶走 $1 機場快綫車票（原價$110），名額共 10,000 份。

如搶到 $1 車票的獨有優惠碼，就可以即活動翌日起，至 2023 年 1 月 31 日，在 App 或港鐵網站輸入優惠碼，即可換到一張成人或小童的機場快綫車票，更可在 92 天內使用。

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機場快綫優惠

除此之外，由 12 月 16 日～2023 年 1 月 29 日，3～11歲的小童使用小童八達通，可免費乘搭機場快綫；65歲或以上的長者，使用長者八達通或樂悠咭，亦可享半價優惠。另外，在 12 月 16 日～2023 年 6 月 30 日期間，只要經 MTR Mobile App 去預約的士，前往香港站﹑九龍站或青衣站轉乘機場快綫，即可以 7 折優惠購買機場快綫車票前往機場。

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