手機每日都要叉電，但又有幾多人知道叉電的正確方法，以及避免過熱，甚至起火的做法呢？近日，台灣就發生一場波及整棟房屋的火災，而起火原因有可能和手機充電器短路有關。



11 月 30 日晚，在台灣高雄鼓山區，一棟兩層樓高的木製建築物突然起火，據當地新聞指，大火使屋內和旁邊的回收站發出陣陣濃煙。台灣消防出動 28 人前往灌救，在約 36 分完成撲救。雖然起火原因仍待釐清，但屋主表示，有機會是手機充電器短路導致。

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很多用家都會忽略充電器的安全性，甚至購買不知名品牌的充電設備，當中部份可能沒有針對安全性進行設計。另外，手機充電有不少常犯錯誤，例如手機通宵充電，或者用電量極低先充電等等都是傷機行為，隨時令手機電池加速「陣亡」，以下11個常犯的充電壞習慣。

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資料來源：ETtoday