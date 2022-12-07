IMXHK 2022香港國際汽車博覽直擊，飛行車、世界最快跑車及古董名車展等，週末車迷必到｜第二屆香港國際汽車博覽IMXHK 2022今年再度回歸，由2022年12月8日至11日，為期4日於亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）及西九文化區的 AXA Wonderland 竹翠公園展出，難得「兩地一展」，車迷們值得於今個週末前往這個動靜兼備的汽車盛事。記者就在開展前一天入場，直擊今次香港國際汽車博覽究竟有什麼吸引地方。



今年IMXHK 2022香港國際汽車博覽假座於亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）及西九文化區的 AXA Wonderland 竹翠公園，兩邊場都均有不同主題，包保各位車迷及一家大細都可以玩得盡慶。

IMXHK 2022會場中還有不少特色跑車，如動漫痛車。（林勇 攝）

兩大世界名車登場



首先剛於九月在美國底特律車展首次亮相的全球首架限量版飛行機車 XTURISMO，首次登港，一款長 3.7 公尺、寬 2.4 公尺、高 1.5 公尺的飛行機車，透過底部螺旋槳來推動升空，能夠乘載 100 公斤的騎乘者。

另外，號稱世界上最快的汽車 Devel Sixteen，以 0-60 英里/小時的 1.8 秒時間達到550 km／h的速度，是由阿拉伯聯合酋長國製造的原型超級跑車亦都會場中曝光。

罕有超跑展出



會場中還有大量價值連城的超跑展出，如PAGANI ZONDA、HUAYRA、McLaren、AIR RACE等等。

電動車主題展覽



近年電動車大熱，不少車迷換車時都會優先考慮購買電動車，今次會場之中包括Tesla、Audi、BYD等多家車廠展出現行及將會推出的電動車，數十款電動車展出，總會有款合適大家。

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還有不少著名越野車、街道跑車展出

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古董汽車巡禮



以60-70年代香港為主題的古董汽車，多款昔日曾在香港使用、實用汽車亦都在會場展出，各位一望非常熟悉的感覺回來了。

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有得睇亦有得玩



夢想汽車2050兒童藝術畫廊、兒童汽車動漫角色cosplay以及中電兒童賽車賽道等等都在香港國際汽車博覽中展出，一家大細亦都可以玩得盡慶。

玩具迷亦可來睇TINY各款微縮玩具模型

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其他精彩節目



屢獲殊榮的古董車收藏家 Corrado Lopresto，展出其珍藏的汽車原型模型、著名汽車製造商的工業及技術圖紙、以及展示其多年參與各項世界汽車珍藏大賽的獎章等等，全部都是國家級文化產物。

經典雙層巴士展出

另外，今年還會舉辦首屆 MISS IMX 選舉，將於博覽會最後一天舉辦 MISS IMX 2022 車模競選決賽。屆時模特兒將使出渾身解數，分批到場拉票。氣質非凡並最具活力車模將會被選為今屆IMXHK大使，向世界宣揚本土汽車文化。

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西九文化區的 AXA Wonderland 竹翠公園戶外節目



於西九文化區的 AXA Wonderland 竹翠公園將會有首屆 IMX Outdoor Adventure，可欣賞專業瓢移、電單車飛車以等表演及IMX市集及街頭音樂等。