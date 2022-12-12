手遊有害｜「玩得多手機無益」，這句說話經常在長輩口中聽到，但到底有多無益呢？日本媒體「PRESIDENT Online」就有研究指出，孩子使用智能手機時間越長，成績下降的幅度就越大。這個影響不但只是影響學習時間，更重要的是令人的腦功能降低，直接影響學習能力。



日本東北大學加齡醫學研究所所長川島隆太，在「PRESIDENT Online」發表文章，分享曾調查仙台市內共 2萬2390 位中學生的成績，以及交叉對比學生玩手機時間﹑溫書時間和數學考試成績三個項目。調查發現手機玩得越少的學生，成績一般會更好。

👉8歲童發電競夢求休學專心打機｜家長設KPI日打16小時還需早晚檢討

沉迷「食雞」的8歲半男孩（圖 遊民星空）

唔玩手機重要過長時間溫書？

看到這裡，可能有不少人都會覺得，玩得手機多，當然會影響到溫書時間，從而會成績下滑。可是，從川島隆太的調查發現，就算每日溫書不足30分鐘，而完全不用智慧手機的學生，數學科的平均成績也比每日溫書4小時以上，但使用2小時手機的學生。

👉手機充電頭好易壞？經常帶入廁所/浴室用是最大原兇｜7大正確習慣

玩手機影響腦力發展

會導致以上結果的原因，川島隆太提出一個假設，就是智鹿手機對大腦有害，就算在學校或家中溫書學習的記憶，也有可能被手機接收到的內容抵消。川島隆太在研究中發現，高頻率使用手機的小孩，在3年間的大腦白質（控制著神經元共享的訊號，協調腦區之間的正常運作）幾乎沒有成長，因此明明是中三學生，但腦力仍只停留在小六的水平。這個問題令孩子注意力散渙，也有機會影響睡眠質料。川島隆太指出，雖然研究仍存在一定的不確定因素，不過想孩子學習成績好的話，也建議放低智能手機。

資料來源：PRESIDENT Online