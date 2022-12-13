華為在2021年發布首款搭載鴻蒙作業系統的手機，聲稱是100%中國產的系統，華為終端業務執行長余承東更直指，鴻蒙 OS 已經與 Android 和 iOS 平分秋分。沒想到，近日在 BiliBili 有中國網民竟發現，鴻蒙 OS是換殼版 Android的證據。



網民「彩羽喵」在 BiliBili 上載一段影片，以「我找到了手機鴻蒙不是安卓套殼的鐵證」為題，在影片畫面中展示，華為手機的正在運行服務中，看到「HarmonyOS」（鴻蒙 OS）正使用內存。不過，當把手機的語言由中文轉到英文後，重新回到正在運行服務中，竟看到正連行的系統名字是「Android System」。

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中國網民諷刺留言指「中國人不騙中國人」﹑「你買的假手機吧」等，而事實上，鴻蒙 OS是「雙框架」系統，華為手機和平板電腦上是基於 Android 修改建立，而電視﹑音響和其他裝置上的才是自家開發「真鴻蒙 OS」。

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這該網民及後再上傳另一條影片，把華為已經把上述的情況「修復」，就算更改手機語言，也只會看到「HarmonyOS」，不會出現「Android System」

資料來源：BiliBili@彩羽喵