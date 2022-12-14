將藍隧道5G手機測速｜規劃與建造長達17年的將軍澳跨灣大橋及將藍隧道終於正式啟用，不單為將軍澳居民帶來更方便的交通路線外，亦是假日遊車河、跑步及踩單車的好地方。不過對於不少人而言，最怕就是一進入隧道就斷網，與世隔絕。記者立刻乘車前往將藍隧道全程測速，看看5G覆蓋如何，以及網速是否令人滿意。



由將軍澳連接至藍田、規劃與建造長達17年的將軍澳跨灣連接路終於在12月11日正式啟用，大橋全長1.8公里，亦是香港第一座集行人路、單車徑與行車公路於一體的跨海大橋，無論是行人或車主都可以遊覽欣賞海灣優美風光。

將軍澳跨灣大橋相信會假日吸引不少人前來踩單車、跑步的好地方。（香港01 江麗盈 攝）

不過相信不少人都擔心在乘車進入將藍隧道時，手機收不到訊號，與世隔絕。記者立刻拎自己的手機，實測隧道中究竟5G覆蓋如何？網速又夠不夠快？

使用csl 5G網絡的記者先在將藍隧道入口利用OFCA app測速時，竟然下載速度可高達610Mbps，上載速度亦可達86Mbps，速度非常驚人。

當進入將藍隧道實測csl的5G網速竟可高達600Mbps，就算在隧道內平均都有300Mbps以上。（資料圖片）

然後駕車進入隧道後，在3個不同位置同樣利用OFCA app測速，下載速度平均都有300Mbps、上載速度平均都有80Mbps，無論上下載速度都非常令人滿意。相信如果大家利用1O1O／csl. 5G網絡乘車過將藍隧道時，無論開Netflix／Disney+睇戲、玩手遊或上FB／IG時，都不會有任何遲延、障礙、load空氣。

👇將藍隧道實測手機5G網速數據👇