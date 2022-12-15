世界盃2022即將進入尾聲，今年舉辦國卡塔爾民風保守，直播鏡頭沒拍過甚麼超級美女，但早前就有一位越南美女網紅黎芳英（Lê Phương Anh ／ 25歲），飛了去卡塔爾睇波，每次入場都會自拍球衣美圖！但有人發現，由分組賽到16強大戰，只要她穿上哪一隊的波衫，該國隊伍就會馬上被淘汰，前後5次仲「邪」過N年前香港的「美少女燈神」大埔LuLu！



5國家被「燈死」萬試萬靈

根據越南網媒《Dân trí》的介紹，黎芳英並不是趕潮流，平時就很愛球類運動，更花大錢千里迢迢飛到卡塔爾睇波，出發前還準備了相應的球衣，想不到前後穿了德國、日本、英格蘭、葡萄牙國家隊球衣，4隊最終也要執包袱打道回府；黎芳英雖未穿過巴西的黃色戰衣，但也在場內舉過巴西國旗，弄得尼馬可提早回國休息……

世界盃2022地獄燈神死亡筆記（點圖睇邊隊咁慘）

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TikTok追蹤者達150萬｜粉絲求放過：「別再穿球衣！」

黎芳英的Facebook及IG各有50多萬追蹤者，最強還是她的TikTok短片戶口，關注人數多達150萬！而且美女曾在短片中穿過阿根廷球衣，好在穿得早，美斯在輸給沙地阿拉伯後仍有機會爭取出線，否則又會被燈死，更有人在她的IG留言：「求你唔好再著波衫，我唔想再輸錢！」

好在你穿阿根廷穿得早，首場輸給沙特還有時間補救。

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總決賽你還敢買阿根廷奪冠嗎？

平時她的相片也是主打緊身小背心，引來大量fans給like。想不到借世界盃人氣穿球衣贏like，卻不是因為相片超正，而是因為「燈神」元素而被受全球球迷注目。但無論如何，這位25歲的越南美女，相片真的拍得很好看。

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黎芳英 Lê Phương Anh

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