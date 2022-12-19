天文台預測在聖誕節為止，香港都會繼續受強烈冬季季候風影響，最低將只有 9℃，同時風勢頗大，可能體感溫度更低。不想洗澡時凍得全身顫抖，最快捷的方法就是使用移動式浴室寶，無需考慮浴室能否安裝，掛鉤直接掛起就可以使用。

消委會曾實測的 13 款浴室寶，發現移動式浴室寶的暖風表現良好，用來暖室的 CP 值較高。



移動式浴室寶

浴室寶主要分為窗口式﹑天花式﹑移動式，不過前兩者都需要根據浴室設計，以及找專業師傅安裝；移動式就就較高的靈活性，可以來到不同的房間和浴室使用，只要用掛鉤直接掛在浴室、隨時裝拆便用。因此，對於浴室不能安裝窗口式和天花式﹑租樓人士，以及想在不同空間使用的人來說，移動式浴室寶是首選。

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移動式浴室寶不足地方

移動式浴室寶雖然方便，但也有其不足，就是沒有抽氣功能，所以不能放在浴室當通風的抽氣扇用。同時，只有暖氣（沒抽氣）較其他款式難以乾衣，因此移動式浴室寶更多是單純用作暖室。

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新款推介

另外，市場上也推出了一些座枱的款式，方便放在各個房間。German Pool 德國寶 HTW-111PN 移動浴室寶，獨特圓型機身設計精美，掛牆座枱兩用，具兩檔暖風模式及涼風功能，細機易裝拆易收藏，浴室、客廳、嬰兒房及辦公室都適用。附可拆鋁架方便晾掛及烘乾毛巾、小衣物，新改良版提升了活動式出風口，可自由調校送風角度。

German Pool 德國寶 HTW-111PN 移動浴室寶（$990）