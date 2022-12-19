日本漫遊上網｜香港人到日本旅遊都有分兩派，有的喜歡慢活的會選擇去關西，但如果想感受潮流氣息的話，相信更多人會偏好東京附近的關東地區。



既然是潮人一族，到當地上網又怎能夠慢？繼早前測試過日本關西地區的漫遊上網速度之後，今篇《香港01》科技玩物記者就去到關東地區繼續為大家帶來 SmarTone 5G 漫遊的測試報告。

平均價錢低至$22日、抵玩之選漫遊方案

相信不少人趁香港、日本的隔離措施放寬，現正計劃到日本當地旅遊，而要在當地查資料、影相打卡都需要到網絡，而在眾多旅行上網方法中，手機數據漫遊（Roaming）絕對是最方便的選擇，最近不同電訊商的漫遊方案價格亦已經下調不少，今次在日本關東實地測試的 SmarTone 數據漫遊更甚為抵玩。

與其他電訊商一樣，要用到 SmarTone 提供的漫遊方案，當然要是他們的月費 Plan 客戶，不過在額外付出的漫遊服務收費方面，SmarTone 就算是幾個電訊商中的中價位置，而且提供更抵玩的多日方案，如果只需要在日本當地上網，可以選擇＄178／8 日的方案，即平均每日僅＄22。

如果選擇更貴價的「環球地區」方案，還可以用到於航機上網的「飛行漫遊」服務，整體效果可以參考我們之前的文章。

東京多點測速：人口密集、地域刁鑽都有不俗速度

由關西出發到關東地區有很多方法，其中一個最方便的就是新幹線，而見機會難得，我們當然也在新幹線上進行了速度測試 － 雖然對比起固定地點的速度會有明顯的落差，然而其下載速度仍可以穩定地保持在 60～100Mbps，應付各樣的工作都基本沒有問題。

在關西至關東的新幹線鐵路上，仍可以穩定地保持在 60～100Mbps，表現算是中上了（蔡浩騰 攝）

而進入關東地區，SmarTone 數據漫遊在多個旅遊熱點都能夠發揮到與關西地區時的優良表現，除了絕大部份地區都有 5G 網絡覆蓋，平均的下載速度都可以達到 300Mbps 水平👇👇👇

人口密集、地域刁鑽都無礙流暢上網應用

SmarTone 在日本關東的 5G 數據漫遊表現與關西方面的表現相當一致，而有了平均 200～300Mbps 的下載速度以及不俗的上載表現，在關東我們亦可以實現十分多元化的手機操作，包括進行快速的工作處理，甚至高清串流直播等等👇👇👇

包括在新幹線上以 Tethering 方式將網絡分享予筆電作辦公之用（蔡浩騰 攝）

在築地市場即時以 Google Lens 翻譯當地的文字告示（蔡浩騰 攝）

以《日本換乘指南》App 實時查詢鐵路到站資訊（蔡浩騰 攝）

在東京迪士尼門外以官方 App 查詢場內機動遊戲、樂園設施的輪侯時間（蔡浩騰 攝）

於新開的觀景塔 Shibuya Sky 上進行 Instagram 直播（蔡浩騰 攝）

又或是在淺草雷門前以 YouTube 進行高清直播（蔡浩騰 攝）

綜合關東、關西兩邊區域的表現，SmarTone 5G 數據漫遊在速度、穩定性上都有十分不俗的表現，讓用戶免於斷線、「Load空氣」之苦，實在會令整個旅程的體驗大大提升。如果想要參考 SmarTone 5G 數據在關西地區的表現，可以參考我們之前的文章。