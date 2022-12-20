微波爐使用禁忌｜天氣寒冷，食物沒放多久就涼掉，需要使用微波爐再加熱，不過看似簡單的加熱步驟，其實暗藏很多危機。東京消防廳就曾測試過，微波爐叮指定食物的危險，發現原來叮蕃薯和肉包都有起火風險。



東京消防廳近日公布，東京都內今年至12月5日，已發生74宗微波爐起火導致火災的意外，而當中食物加熱時間過長引起意外的情況，多達6成。其餘主要是誤用來加熱鋁製品和電線短路的問題。

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👇👇日本東京消防廳的研究小組，曾經進行微波爐加熱實驗，想不到這兩種常見的食物都不能放入微波爐👇👇

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經測試後發現，原來微波爐用 700W 加熱烤蕃薯時，只要加熱到約 6 分 26 秒就會起火；肉包更只要 5 分 34 秒就起火。因為是，這類食物的水份很少，當用微波爐加熱過量後，食物會出現碳化及產生易燃氣體，持續加熱令燒焦的部分與易燃氣體產生火花，甚至發生爆炸。

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👇👇以下７個貼士，可以防止出現微波爐爆炸危機！👇👇

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除了炸蕃薯﹑肉包外，還有很多東西不能放入微波爐加熱，用家特別要留意食物的包裝，如有鋁成份，放入微波爐加熱可能會產生電弧，輕則破壞微波爐，重則導致起火。美國消委會就曾分享 7 樣絕不能叮的東西，千萬不要以為微波爐是什麼都可以翻叮加熱。

👇👇微波爐禁忌｜7樣絕對不可叮的東西 美國消委會教5大安全使用貼士👇👇

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資料來源：livedoor NEWS