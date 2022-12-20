2022影音手機｜縱然智能手機的用途深度甚廣，但現世代用戶多是利用手機進行影片、音樂的娛樂用途，Netflix、Disney+、YouTube 等影片基本上已成人們不可或缺的 Apps。

但要有何配套、規格的手機才能將影音效果發揮到最好？《香港01》科技玩物記者今次就為大家帶來 2022 版本的煲劇用／影音手機選購指南。



煲劇／影音專用手機選購須知 5 點

來到 2022 年尾的今日，智能手機市場規格飽和的情況更趨嚴重，擁有高清大屏幕的手機已是俯拾皆是，但如果想要進一步提升影音方面的體驗，在入手新機前其實還有頗多學問：除了在視覺上面可以屏幕方面可以對顯示技術有更高的要求，今年不少手機在音質方面都有下了功夫，讓用家們的觀影聽覺享受得以提升。

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2022 年 6 部抵玩煲劇手機推介

對比起上年度的出品，今年度的智能手機在影音技術方面並沒有太大的突破，但較為明顯的是可以符合我們影音要求的機種於平均價上有略為下調👇👇👇

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而其實如果仍嫌今年推出的手機太過貴價，各位亦可以參考我們在 2021 年的名單，其中仍有不少「當打」型號在市場有售，且價格都再各下調整。