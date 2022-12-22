聖誕禮物Gadgets編輯推介2022｜$200-$1800數碼產品精選

2022聖誕禮物Gadgets 編輯推介，$400-$2000數碼產品精選｜聖誕又來到，相信不少人又要在最後last minute選擇聖誕禮物。今次編輯們就精選多款，由數百元至二千元有找的Gadgets數碼產品，總有一些適合大家。



Apple簡便家居影音之選



近年大家都多用Netflix或Disney+等串流平台睇電影、煲劇，可是單靠電視內置app來收看，未必可以盡享最好的影音質素。今年最新版本的Apple TV 4K，不單採用了最強的A15 Bionic處理器，支援 HDR10+，將影片最高精華呈現於家居大螢幕外，亦能以杜比全景聲、杜比數碼 7.1 或杜比數碼 5.1 環迴立體聲播放影片，帶來引人入勝的音訊效果。如果配合Apple近年最高CP的智能喇叭「Homepod mini」，只需千多元，便可為家居組成高質素影音組合，送禮或自用都非常合適。

HomePod mini + Apple TV 4K

售價：$749 + $1,049

iPhone用家充電恩物



Momax 近年推出的充電類型產品都有一定噱頭，多合一的流動充電盒 AirBox 第二代 － AirBox Go 就比上一代設計得更為簡約，而且在 20000mAh 電池以外一舉支援 iPhone、Apple Watch 及 AirPods 的無線充電，如果友人是果粉的話，收到這份聖誕禮物相信會很高興。

Momax AirBox Go

售價：$1520

骨傳導藍牙耳機運動聽歌最適宜



北歐耳機品牌Sudio首次挑戰肺開放式耳骨傳導耳機，不用塞耳機即能聽到音質出齊的音樂，磁力無線充電+ 6 小時續航力，IPX4 防雨防汗，最適合運動使用。

Sudio B1 骨傳導藍牙耳機 售價：$599(Streetvalue)

Sudio B1 骨傳導藍牙耳機

售價：$599(Streetvalue)

流動無線充電板



如果嫌 AirBox Go 太重、想以流動性為主的話，可以考慮於 csl 網店獨家發售中的 Inno3C i-PWE3 3 合 1折疊磁吸無線充電板，它集齊了三大 Apple 產品用的無線充電板，包括 MagSafe、Apple Watch 以及可用於 Qi 制式無線充電的手機或耳機之充電板，而且採用摺疊設計、僅重 103g，在旅行時當成床頭充電板相當合適。

Inno3C i-PWE3 3 合 1折疊磁吸無線充電板

售價：$398

Party交換禮物／文青之選



NINM Lab 經過「I’M Fine」﹑「It’s OK」﹑「Long Time No See」系列後，成功打入文青市場，為新一代帶來復古的浪漫。今年最新再推出「IT'S REAL」藍牙揚聲器 + 卡帶播放組合，除了可以播放傳統卡帶外，隨機更附有REAL TAPE 藍牙音樂傳送卡帶，可以接收藍牙訊號，以實體音樂的播放方法呈現數位音樂。

REAL TAPE 藍牙音樂傳送卡帶亦可放在其他卡帶機上，令那部古老的 Boombox 也能搖身一變，成為藍牙喇叭。三種用途：卡帶機、藍牙揚聲器及藍牙音樂傳輸卡帶。供電亦可選擇USB-C／AA電池，非常方便使用。交換禮物送出去，好大機會收穫全場掌聲。

IT'S REAL

售價：$1,180

4色CP值超高藍牙耳機



單次充電耳機可以使用11小時，連充電盒計更擁有高達45小時超長氣播放電量，隨時夠用足一兩個星期，而且機身夠輕又多色，日常生活使用一流。4色選擇中更有Tiffiny Blue及紫色，$269超化算定價，弄掉了也不肉痛。

1MORE Neo 真無線藍牙耳機

售價：$269（Soundwave Audio）

兒童／青少年聖誕禮物之選



由本地創科研發，Archon 最新型號 ALIVE 智能運動健康手環，可配合智能監測平台，追蹤運動數據。根據國際衛生組織所提出的兒童及青少年（5 至 17 歲）體能活動量指引，每天應累積 60 分鐘「中等至劇烈強度的活動」。藉一份聖誕禮物鼓勵小朋友做運動，以及有效率的提升健康運動水平，ALIVE 可追蹤中至劇烈強度的體力活動 （MVPA）數據，了解他們是否符合運動量標準，更可測血含氧量和心率變異性，觀察身體情況。

Archon ALIVE 智能運動健康手環

售價：$428