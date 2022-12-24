香港防疫設施放寬，市面的聖誕節氣氛比去年好太多了。與此同時，在IG、Twitter上各美女網紅也開始換上聖誕應節服飾影靚相，即睇日本AV女優 三上悠亞、桃乃木、Cosplayer Enako、伊織萌的靚相賀佳節。（不斷更新）



三上悠亞聯乘聖誕內衣圖輯☃️❄️👶🧑‍🎄🔔🦌🎄🌟

去三上的IG、Twitter，竟然到12月21日仍未看到任何聖誕節美圖！原來，今年Yua跟日本品牌sugar-net合作，推出了3款應節服裝及內衣，相片只限在網店收看。

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Enako えなこ搶先染上聖誕色彩

Cosplayer Enako えなこ要為某本漫畫雜誌拍聖誕特別號封面，所以搶先在12月19號左右就開始在Twitter及IG張貼聖誕服飾相片，更曾以聖誕主題開IG直播。

えなこ (@enako_cos) Twitter 相片

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伊織萌 is coming to town（啱音、可以跟住唱）

雖然萌萌承認已經有隱定的男朋友，但專業的她並不會因此要在聖誕節「收收埋埋」，美好的聖誕服裝相片還是準時上載了，深綠色外套襯桃紅色長襪很好看！

伊織萌 Twitter ＠iorimoe_five 圖片

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AV女優大部份未變身

反而AV女優方面，由於受到日本新法例影響，業界氣氛低迷，今年好像不太多女優有穿Xmas服裝應節，可能要再多等一會兒，到聖誕正日前一兩天才會有更多圖。暫時可以先看看萌妹七澤米亞、桃乃木かな、水卜さくら等女優的聖誕裝扮。