拖板5大使用禁忌｜冬天要長時間開暖氣，又經常用電磁爐打邊爐，家中的電掣未必夠位。部分人會利用拖板駁電，但其實並不是所有電器都適合使用拖板。台灣內政部 Facebook 貼文指：「而對家庭火災來說，最可怕的就是不知道，高功率電器不能使用延長線（拖板）。



拖板使用禁忌

冬天最常使用的電器，大多是能夠自行發熱，如電暖爐﹑谷室寶﹑電磁爐，這類家電其實是屬於高功率電器。換句話說，高功率電器的輸出功率一般都比例大，如連同其他電器一起使用拖板，有機會超過拖板可承受的電流，從而導致短路或過熱問題。

👉慳電費｜6類保暖家電耗電量比較 電暖氈CP值最高 開成晚只需$1.5

（圖／Facebook@內政部）

台灣內政部分享，以電磁爐為例，如使用沒有過載保護裝置，而且拖板材質是不耐燃的話，拖板有機會默默升溫，甚至超過百度，最終引起電線走火只是時間問題。因此使用時，高功率電器必須將它們安插於獨立插座，以避免經常引起住宅火警的「電氣因素」。

👉玩具店拍賣被揭造假 影分身托價被網民笑：尋晚Kelly鬧得我好岩

理工大學電機及工程學系教授鄭家偉曾分享，使用拖板要注意的事項。首先有一個重點要提醒，就是拖板就算有多少個插頭，也不等於可以全部使用。拖板只是入牆 13A 插頭的延伸，因此，拖板最大的承受上限也約是 13 A，超出上限有機會導致機件負荷過重，發生過熱起火的危險。

👇👇拖板安全使用教學｜專家指正5個常見錯誤使用法👇👇

+ 6

資料來源：Facebook@內政部