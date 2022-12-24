手機污糟過馬桶！Apple ／ Samsung教正確消毒方法｜近年越來越多人注意衛生，不只經常消毒雙手，連隨身物品都會用消毒濕紙巾清潔。抗菌塗層及消毒服務公司 airDefender委託生活易（ESDlife），在香港進行了一項「家居及個人衛生意見調查」，發現有近 6 成人會帶手機入廁所，不過事後竟沒有消毒手機。



過半人會帶手機入廁所使用

調查訪問共 537 名受訪者，當中有 63% 人表示會帶手機入廁所使用，不過當中高達 59%表示，會在洗手後不會同時消毒手機，就直接繼續使用。換言之，雙手有機會接觸到手機上的細菌，這等同於沒有洗手。另外，有 79% 人表示，知道手機比馬桶污糟，但就算知道這個問題，仍會帶手機入廁所，以及忽略為手機清潔。

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（圖／CNN）

沒有每日消毒手機

調查亦一個有趣的發現，過半受訪者（54%）每星期消毒手機少於 7 次，即並不是每日都幫手機清潔，當中更有 2 成一星期只消毒一次，可見手上如影隨形的手機，衛生情況是多令人擔憂。其實手機消毒沒大家想像的麻煩，Apple 和 Samsung 都曾分享過如果幫手機消毒：

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Samsung 建議清潔之前，關閉手機的電源，拆下保護套，並取下所有電線或配件，可以使用柔軟的精細無絨纖維布（如相機鏡頭擦拭布）輕擦拭手機的表面。任何的開口處都不應弄濕，特別要小心勿將溶液直接使用在手機上。想消毒更徹底，可以用少量蒸餾水或消毒劑（例如次氯酸基(50-80ppm)或酒精(乙醇或異丙醇含量超過70％)的產品），沾濕布角後輕擦拭手機正面和背面即可。