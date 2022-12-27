手機保養｜網民：手機耐沒開機會壞？Apple教路舊iPhone保養方法

每年都有新款手機推出，但有多少人真的會用到舊機「打柴」，才轉新手機呢？正因為舊機未壞，而放出去又未必有好價錢，部分人會選擇閒置舊機，認為假以時日應該會其用武之地。台灣 PTT 就有網民出 post，問手機如果長時間不開機會不會壞，其實 Apple 就曾分享過正確的保養方法。



台灣網民以「請問手機買了一直沒打開會壞嗎？」開 Post，表示目前使用的 iPhone SE第一代已經 5 年，雖然先買了 iPhone SE 3 ，仍不捨得換機，但又怕沒開機 3 個月會壞掉。很多網民回覆指，這樣很容易會壞，而主要原因是電池會比一直使用更快損耗。

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Apple 官網就曾分享過，手機需要長時間存放時，正確處理方法。首先當手機有一段時間無需使用時，不應閒置到自行斷電，建議自行關掉裝置。同時，切勿讓手機完全充電或完全放電，電量最好約為 50%。

如果在電池完全放電時存放裝置，可能會進入深度放電狀態，令手機無法再充電。相反，如果你長時期存放完全充電的裝置，電池便可能會失去部分蓄電量，縮短電池使用時間。而如果打算存放手機到六個月以上，應每六個月就拿出手機，並充電至 50%以維持電池效能。

資料來源：Apple

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