BLACKPINK演唱會會員Cityline加位搶購｜萬眾期待韓國少女天團BLACKPINK終於落實來港演出，而且即將不少fans相當興奮！因為防疫放寬後，將最後15％的座位解禁，於1月5日下午再度發售，BLINK們最後機會了！想搶購時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



今次「BLACKPINK演唱會 《BORN PINK》世界巡迴演唱會」將會於1月13日至15日合共3場，於「香港亞洲國際博覽館」舉行。而今次售票方式將會分4個階段。Cityline終極加位（1月5日下午2時）。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

BLACKPINK加位最後機會，BLINK們絕對不要錯過！

BLACKPINK即將在香港舉辦《BORN PINK》世界巡迴演唱會

BLACKPINK 門券、座位表及價錢資訊

早前官方正式公布了BLACKPINK香港場的座位表及門券價錢等資訊。最貴的VIP Package $2999，包「較佳觀賞坐位門券」、「演唱會開場前Sound check Party」、「VIP優先入場安排」、「VIP專屬周邊商品攤位」以及「BLINK VIP紀念卡牌及掛繩」；然後便是說$2299、$1899、$1499、$999及$799。

記者成功購入了三日的門券。希望各位BLACKPINK fans都可以在往後成功搶購心頭好。

記者成功在第一日優先購買，搶購三日門券。

👇Cityline優先購流程參考👇（以早前黎明演唱會優先購買作示範）

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1月5日早上10時 Cityline 預購連結：連結

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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👇Cityline優先購流程參考👇（以早前黎明演唱會優先購買作示範）

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BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會 何時舉行？ BLACKPINK演唱會 《BORN PINK》世界巡迴演唱會」將會於1月13日至15日舉行，合共3場。 BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會 於哪個場地舉行？ 香港亞洲國際博覽館。 BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會 防疫解禁15%座位如何購票？ 於1月5日早上10時Cityline公售餘下的防疫解禁15%座位，如想知搶購心得，可前往購票攻略。

成功搶購6大心得



技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

一台電腦開4－6個broswer同一時間數「321」是最基本的做法。

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電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜10時準時入網

開售當日，不要早過10時入網，因為現在Cityline會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上10：59分開始準備入網才是上策，有機會11點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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