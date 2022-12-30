十年前 iPhone 4s 在全球引到熱潮，中國內地當年更有 17 歲青年為買 iPhone，不惜賣腎換取金錢買機。沒想到，智能手機極普及的今天，中國又有一宗為得到 iPhone 鋌而走險的新聞，一名女孩竟偷 30 多個包裹拆開，希望能在當中找到一部 iPhone。



12月22日，在中國廣西當地的派出所，收到群眾報警指，社區內的速遞臨時存放點有速遞無故失蹤。民警經調查後，從監控鏡頭發現一名嫌疑犯，並上門進行拘捕。

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民警代表解釋，一名女孩在速遞臨時存放點中，偷走約 30 個包裹，並在其家中和地上發現被偷走的包裹和包裝。女孩向民警承認自己多次盜竊，解釋由於想要一部 iPhone，並認為很多人喜歡在網上購買手機等貴重物品，所以以為這些包裹有機會有 iPhone，因而決定向無人看管的包裹出手，希望得到一部 iPhone。

雖然的確很多人會在網上購買手機﹑平板﹑手提電腦，不過醒目的網民就看破重點，這類貴重物品大多數都會由速遞人員送貨上門，如沒人簽收就會改期派送。因此，這名女孩的即使拆開 30 個包裹，其實當中貨品的價值都不算高。

資料來源：今日頭條

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