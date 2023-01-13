平價 Wi-Fi 6 router 路由器2023｜踏入新一年，想要為家中的網絡環境好好升級？雖然目前 Wi-Fi 6E 制式的路由器已經推出市場、Wi-Fi 7 更已整裝待發，但對於面積不大的香港家居而言，Wi-Fi 6 制式的路由器已經十分夠用，而且價錢已經全面調整，在＄1000 以下可以買到規格十分不俗的型號！



Wi-Fi 路由器選購 6 大貼士

作為家中的無線上網中樞，選購 Wi-Fi Router 並不是一味買最平價就可以，還有相當多的方面需要顧慮，簡單歸納的可以分為以下 6 大點👇👇👇

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9 款千元內抵玩Wi-Fi 6路由器推介

看完選購貼士，仍然未知道哪款 Router 最適合自己？《香港01》科技玩物記者就在市場上搜羅了 9 款目前市場價格在＄1000 以下的 Wi-Fi 6 制式 Router，最平價的＄300 多元就已經可以入手，但如果肯付出多數百元，還可以買到性價比更高的中高階型號 Wi-Fi 6 Router！

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