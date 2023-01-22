新年麻雀計番App 2023｜農曆兔年竹戰必備 4機同步計、找數超方便

麻雀計番Apps 2023 ｜踏入 2023 年，肺炎疫情的陰霾終於逐漸退散，而隨著各項社交距離措施解除，今個新年大家相信會不斷聚會、少不免與親朋好友「大戰四方城」吧？



新年打麻雀，用手機紀錄麻雀分數，應該可以大程度避免找數時有爭拗吧？（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

打麻雀最麻煩的就是「記數」，不過近年就有大批智能手機 Apps 可以代勞，往年我們曾介紹了其中一個麻雀分數紀錄 App《麻雀計分 HK》，不過最近發現其 iPhone 版本已經下架，幸而仍有開發者推出了新設計、且功能更齊全的麻雀分數紀錄 App －《打麻雀喇》。

《打麻雀喇》可以實時在不同手機上更新雀局的最新「戰況」（蔡浩騰 攝）

《打麻雀喇》在 Android 手機及 iPhone 上都可以用到，除了以往其他 App 都有的記分功能，更重要的是加入了連線同步元素，讓同桌的幾位可以在自己的手機上同時更新最新「戰況」，連雀局完結後的「找數」功能都包含在內，不用再只集中在同一手機上、查數埋單時還要將手機傳來傳去。

👇👇👇按圖放大看 2023 年新版麻雀計番 App《打麻雀喇》功能說明👇👇👇

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《打麻雀喇》Google Play Store 下載連結

《打麻雀喇》Apple App Store 下載連結

打麻雀唔識計番？《食糊幾多番》實用App幫你計！

有分數紀錄 Apps，但如果碰著麻雀新手、不知甚麼牌型食多少番，又要如何計分？手機上同樣有 App 可以幫你計算食糊得分贏多少，不過暫時就只是 Android 限定👇👇👇

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《食糊幾多番》 Google Play Store 下載連結