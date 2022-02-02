麻雀計分 2022 Apps｜在 Omicron 變種陰霾下，今年農曆新年大家都減少外出拜年，但困在家中都要有點消遣，傳統的麻雀應該都是其中一個多人選擇。不過傳統遊戲也可以加入智能元素，尤其麻雀最麻煩的「記數」，近年就有大批智能手機 Apps 可以代勞，讓大家在竹戰之時可以專心打牌、不需因記著贏輸數目而分神。



新年打麻雀，用手機紀錄麻雀分數，應該可以大程度避免找數時有爭拗吧？（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

2022 年麻雀分數紀錄 App、多機同步更新結果

正如上文提到，麻雀分數紀錄Apps 真的可以用「泛濫」來形容，《香港01》科技玩物記者在過去幾年亦曾經推介若干，而且功能、介面多為大同小異。

但最近我們就發現了一個功能更齊全的麻雀分數紀錄 App《麻雀計分 HK》，除了以往其他 App 都有的記分功能，更重要的是他加入了連線同步元素，讓同桌的幾位可以在自己的手機上同時更新最新「戰況」，不用再只集中在同一手機上、查數埋單時還要將手機傳來傳去。

👇👇👇按圖放大看《麻雀計分 HK》功能說明👇👇👇

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《麻雀計分 HK》Google Play Store 下載連結

《麻雀計分 HK》Apple App Store 下載連結

打麻雀唔識計番？《食糊幾多番》實用App幫你計！

有分數紀錄 Apps，但如果碰著麻雀新手、不知甚麼牌型食多少番，又要如何計分？手機上同樣有 App 可以幫你計算食糊得分贏多少，不過暫時就只是 Android 限定👇👇👇

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《食糊幾多番》 Google Play Store 下載連結

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2021 手機回收價，iPhone 12系列最保值｜不少人在購入新機時都習慣會留意手機的「剩餘價值」，以 Trade-In 手段補貼一下新機的價格，但哪一品牌出品手機的回收價更有保證？除了去問「收買佬」，各位亦可以參考一下外國的回收價資料。

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