2023年兔年 AV女優兔女郎Cosplay合輯｜新年開心睇靚相，有三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜、奏音花音及小野六花齊齊Cosplay兔女郎，2023新年新相超過50張。



兔年當然要扮兔女郎

Bunny Girl 本來就是AV女星常常會穿著的簡易Cosplay服，除了每年復活節必定會有大量兔女郎Cos，日本也有十二干支（十二生肖）習俗，今年同樣是兔年，亦有大量女優作兔女郎打扮賀新歲。

新年｜30位AV女優Cosplay兔女郎

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三上碧藍色小兔｜DMM集合六大兔女

三上悠亞的藍色兔女郎裝，最搶眼就是白色的兔尾巴，另外DMM 串流平台FANZA推出歲末新春兔女郎裝扮光碟及一番賞抽獎，有小野六花、MIRU等6個來自不同AV片商的女星參與，影片只是開心玩遊戲非三級片，裝扮也是漂漂亮亮的，即睇靚相。

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三上悠亞另一款粉色系可愛小兔子裝扮；深田詠美則像個冷艷的兔女郎荷官，還有桃園玲奈，原來Cosplay兔仔也可以玩，可愛、性感、小惡魔風格。

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奏音花音及小野六花都扮成兔女郎

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