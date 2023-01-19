《原神》自推出起，就一直高踞課金榜的前幾位，早前更傳出 2022 年米哈遊從《原神》收到的玩家課金，高達 55 億美元（約430億港元）。而在網上更傳出一張疑似上海米哈遊年終獎的截圖，爆出員工收到 108 個月的花紅，隨即引起網民熱烈討論。連登亦有網民討論相關話題，不過焦點卻放在什麼會有人這麼多人玩《原神》上。



《原神》營收驚人

根據 Sensor Tower 的數據，光是2022 年 12 月，《原神》在移動端（手提／平板）的單月收入就有近 1.9 億美元（約14.8億港元），位列全球遊戲課金榜的第二名。由此可見，連同電腦平台計算， 全年 55 億美元課金收入的傳聞有一定的可信度。

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有見於《原神》的驚人收入，在微博上傳出 2022 年的花紅將有 108 個月月薪的消息，簡單計算目前米哈遊有 4500 名員工，以底薪 8000計算，今年米哈遊就將派近38.88億人民幣的花紅。同時，網上亦傳出米哈遊年會上的獎品名單，列表上除了一般抽獎會見到PS5﹑Apple Watch﹑iPad mini 外，兩個大獎竟是上海徐匯區別墅房產証，以及1600個月的人工。

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（Sensor Tower 圖片）

針對網上的傳聞，米哈遊也作出了回應，指傳聞不實，雖然米哈遊的整體經營良好，但獎金水平沒有如此誇張。而年會獎品名單也並非第一次出面，在2021年也有看過類似的圖，已經成為反映米哈遊收到誇張的meme圖。

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連登仔：邊度咁多傻仔玩

連登網民看到 108 個月花紅的傳聞後，除了問：「仲請唔請人外」，亦不解為什麼《原神》這麼多人玩。提出這個問題的主要原因，是因為認為《原神》涉及抄襲嫌疑，以及中國開發商的遊戲有關。因此，對於提出「邊度咁多傻仔玩」的疑問，即有網民巧妙回應：「全世界除咗連登」。

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資料來源：SINA