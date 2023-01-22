黃大仙網上祈福教學｜大年初一，很多人都會想去參拜，為兔年祈福，希望新一年能平平安安。而如果身處外地未能參拜的話，其實也可以透過網上進行參神。同時，就算不進入寺廟，也可以透過手機 App 求籤，問問來年的運程，趨吉避凶。



黃大仙祠為方便工作繁忙，或身處外地而未能前來參拜的善信，推出網上參神服務。善信只要在官網的網上祈福平台，輸入姓名﹑祈願內容等資料，黃大仙祠的道長會定期就有關內容代為祈福，包括誦經﹑禱告。除了善信自己輸入不多於15字的祈福內容外，更可以挑選 8 個不同的祈願主題，包括財源廣進﹑家庭幸福﹑步步高陞等，而且可選多於一個。

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農曆新年想求籤看看兔年運程的話，不妨下載以下 5 款求籤App，而且可以即時進行解籤，了解家宅姻緣運！部分App更有齊神明節慶日子、參拜教學、上香功能，絕對可以為信眾指點迷津！

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