2023 兔年 iPhone／Android WhatsApp Sticker｜準備又踏入農曆新年，在 WhatsApp／Signal 等手機通訊 Apps 流行的世代，要與親朋戚友拜個早年，當然不少得利用最新的有趣貼圖，今年各大單位都趁新年推出農曆兔年主題的 WhatsApp／Signal 貼圖，以下就為大家推介其中 10 款，相信總有一款會合你的心意！



兔年10款必裝WhatsApp／Signal貼圖

2023 的農曆新年時值兔年，作為十二生肖中數一數二可愛的動物代表，不同單位推出的新年賀歲主題 Sticker 當然也非常趣緻，而且動畫貼圖技術成熟，在今年亦見有大量會動的賀圖選擇。

一如過去幾年，大受歡迎的麥兜今年亦穿上兔子新裝、推出《兔氣揚眉》貼圖系列，另外人氣插畫角色如 Lazy Corgi、柴狗君雖然本身以狗狗為主角，但亦加入兔子一同與大家拜年。

👇👇10款兔年必裝 WhatsApp／Signal 貼圖推介👇👇

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WhatsApp／Signal Sticker 手機下載教學

要在自己的手機中下載 WhatsApp／Signal Sticker，其實方法相當簡單，我們依然會建議各位使用《WhatSticker》App 進行安裝，而 Android 手機與 iPhone 的安裝方法就略有不同，有需要的話可以參考以下步驟👇👇👇

👇👇WhatsApp／Signal Sticker iPhone／iOS 下載教學👇👇

👇👇WhatsApp／Signal Sticker Android 下載教學👇👇