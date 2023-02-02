六合彩 8000萬｜ 上一期新春金多寶未有人中頭獎，今晚（2月2日）第11期的六合彩，將再有 8000 萬估計頭獎基金，截止售票時間為晚上9時15分。想提升中獎機會，就要做好數據分析！



馬會官網顯示，對上 20 期的六合彩攪出最多的號碼是「45」和「18」號，分別攪出 7～6 次，而且上期新春金多寶更真的攪出「45」，可見這號碼不能忽視。其後就是「2」、「35」、「38」、「39」、「40」和「49」，同樣攪出 5 次。

另外，馬會亦分享自 2002 年，20 年來 10 大最旺的號碼：

49號：攪出451次

30號：攪出445次

10號：攪出443次

22號：攪出441次

24號：攪出436次

35號：攪出426次

13號：攪出425次

28號：攪出424次

38號：攪出423次

7號／33號：攪出422次



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根據賽馬會官網的數據，全港十大幸運投注處分別是：中環士丹利街（47次）﹑屯門市廣場（44次）﹑荃灣青山道（39次）﹑尖沙咀漢口道（39次）等。

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