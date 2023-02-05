情人節禮物｜又到煩惱情人節禮物的時間，為免買不到對方的心頭好，最穩陣的方法就是買實用的產品，總能滿足到對方的日常需要。豐澤和蘇寧都推出情人節優惠，手機、音響、風筒等產品都有，男女同樣適合。



豐澤情人節優惠

由即日起至 2 月 14 日，豐澤推出情人節網店快閃優惠，每周有多款限定優惠產品限量搶購。Dyson Supersonic 風筒﹑FUJIFILM Mini 11即影即有相機﹑Qlarite Freequent 家用射頻冷凍美容儀啱晒買給女朋友。另外亦有 Marshall Emberton 藍芽喇叭﹑百靈電鬚刨﹑Apple Watch Series 8等的實用產品。

只要在豐澤網店，購物滿指定金額，再輸入「VDAY520」，最高可減$100。

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蘇寧情人節優惠

由即日起至 2 月 14 日，蘇寧同樣推出情人節優惠，Apple Watch Ultra 減 $300﹑iMac 27吋減 $7,000﹑Dyson Supersonic 風筒減 $830，多款個人或家電產品折扣。同時，只每買滿 $500 即可享 50 折扣優惠，最高可享 $1,000 折扣優惠。

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