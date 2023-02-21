無數美女在instagram無私分享美好身段跟靚相，令世界更美好。最近就有網民嚴選「10大大波IG港女」，自選了10個身材超好的IG香港女用戶。有網民對於香港真正最強美胸IG女「Fatboy」、以及ViuTV力谷的西童（梁茜童）未入圍而感到美中不足。



No.10 ｜湘兒



網民表示湘兒的面相未必屬一等一，但也算中上，加上身材非常好，冇得輸咁話。（ig: shanewsy）

（IG/@shanewsy）

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No.9 ｜Michelle



3X歲已為人妻更有個4歲女兒，keep得勁好，曾參加HoyTV水著Summer Girls選舉。（ig: michelleeeeeeeec）

（IG/@michelleeeeeeeec）

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No.8 ｜Molly



網民喜歡她在ViuTV節目《戀講嘢》上的表現，覺得她性格很真、講話時有點Crazy，更懷疑Molly平時都有上連登討論區。（ig: mooooomolly）

（IG/@mooooomolly）

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No. 7｜ Kitkat



真名Kitty，短髮型像清新，本身是一位插畫家，又是兼職Model，曾在《戀講嘢》分享跟日藉男友的拍拖刺激經驗。（@kitkat soleil）

ig @kitkat soleil

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No. 6 ｜ Ava



曾經與香港城釀Citibrew合作推出手工啤，啤酒樽上的label紙就是由Ava做model，她更會開班教畫畫。 (IG @ava.monstergal)

(IG @ava.monstergal)

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No.5 ｜ Wingtai

網民覺得她身材適中，佐由於Wingtai並不是公眾人物，當她發現被連登也「看中」後，就第一時間將IG戶口上為private model。（ig:wingtaiii）

ig: wingtaiii

ig: wingtaiii

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No. 4｜SO FEI 蘇菲



蘇非（Sophie）屬於澳門YouTube頻道微辣（Manner）的女藝人，美國留學回流，會唱歌，跳舞，健身、烹飪，身材就不只「微辣」了。（ig:___s.o.p.h.i.a___）

ig: ___s.o.p.h.i.a___

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No. 3｜HIFIVE Rebecca 卡姐



同樣為YouTube「HIFIVE」的女主持，Rebecca 卡姐也很受連登仔喜愛，讚妹雖不算典型靚女樣，但好有味道、好特別，而且身材屬人間兇器級別。（ig＠becalouest）

（ig ＠becalouest）

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No.2｜Kylie C. 鄭杞瑤



有知識有性格的美胸女，連登仔就她的綜合評分超高。（ig:ckykylie）

（IG/@ckykylie）

No.1｜Jennifer



就讀恆大，連登仔讚她有胸有樣有腳，認為是上帝巔峰之作。但也有人認為Jennifer有陣土味。（ig:ihy_1109）

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同場睇：網民推介兩位紅人！

網民就另外在留言中推介自己喜歡的美胸港女，包括2020年在「兩登」（高登+連登）大熱的結他少女fat boy eat all day。網民喜歡她樣子夠純，身材就肉肉地很可愛很豐滿，令人看畢後感到很幸福。

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另外還有人提起香港行政會議成員「葉劉姐姐」，大收1180個正評，大家都很認真。而同時間還有人提起 Viu力谷的心著女西童，但被指「未入流」。

原文：高登討論區