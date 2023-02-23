Sunny同Creamy因NFT呃細路錢事件及淘寶貨扮本土事件，連環引爆公關災難，雖已道歉及進行退款，但YouTube頻道「arho TV」人氣已大不如前。數天前，有人貼出Sunny（崔智雄）一條NowTV舊訪問片，批評他已經變質。並有人發現Creamy（易健兒）將個人IG及YouTube頻道上所有內容刪除，懷疑這對情侶檔已分手收場。



網民翻看Sunny舊訪問片：成名扭曲了他的金錢概念

有人將Sunny一年前接受Now爆谷台訪問的YouTube片貼上討論區，片中Sunny直言自己家境一般，第一份美術設計工作，月薪僅得6千月薪根本不夠花費，所以後來當YouTube拍出名堂後，就開始實行「報復式消費」，將過去買不起的東西全都買回來。

Sunny第一份工作只得6千月薪，YouTube拍片出名後實行「報復式消費」（Now 爆谷台影片截圖）

Creamy覺得買名牌沒問題，無錢卻用冒牌貨才是貪慕虛榮。（Now 爆谷台影片截圖）

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Sunny一身打扮值2萬

在片中Sunny一身行頭總值達2萬元，單是1對波鞋已值1萬；而另一位受訪者為音樂人旨呈，他雖然家境富裕，拍《全民造星3》時被冠上「10億身家」的花名，但相比Sunny其為人及打扮都非常低調，他希望別人關心的是他的作品，而不是身家有幾多，平時生活費都很節儉，如非出席特別活動，全身服飾大約需值2千蚊，與Sunny形成一個強烈對比。

家境一般的Sunny成名後想購回過去買不起的東西，一身行頭打扮要2萬（Now 爆谷台影片截圖）

音樂人旨呈雖然家族擁有上市公司，資產達10億，但平時為人低調。（Now 爆谷台影片截圖）

希望更多人欣賞自己的設計

Sunny提到自己拍片的主題就是「錢」，所以影片的內容都是消費導向，會強調自己花了多少錢、買了甚麼名牌。但他強調自己搞商品「唔係為咗搵更加多錢」，希望更多人認同、欣賞他的設計，但網民則認為他講一套做一套，NFT搵錢、巨大化商品、淘寶貨事件，都足見他已忘記自己是一個YouTuber，對金錢的概念太歪曲。

Sunny強調搞商品非為了賺更加多錢，他希望更多人認同、欣賞他的設計。（Now 爆谷台影片截圖）

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Creamy清空IG後連登仔開po：佢離開Sunny點生存？

大難臨頭各自飛，早就有旁觀者「食花生LM等睇」二人分手，早前有人發現Creamy（易健兒）將個人IG及YouTube頻道上所有內容刪除，懷疑這對情侶檔已分手收場。連登有個相闔討論「Creamy離開Sunny後點生存？ 」，連開3日都屬熱門，網民指Creamy數年前離開二人女子YouTube組合「易劉」後就淪為「Sunny旁邊條女」，除了買LV著名牌就是「俾毒L觀眾意淫」的花瓶，難以一個人單飛，但亦有人覺得此po有點過火，不明白為何要群起攻擊一個女孩子。

LIHKG截圖

連登仔顧掂自己先

有人首先質疑開po是「諗多咗」，Creamy刪YouTube及IG內容不代表二人分手，且二人仍然有互相follow，笑言不要跟車太貼，留名等集體炒車。更有人笑連登仔仇女仇上腦，Ceamy懂拍片剪片，樣子也不錯，何愁沒有工作，叫連登仔一理loser「顧掂自己先」。

有人質疑，Creamy刪YouTube及IG內容不代表二人分手（Creamyyick）

有人質疑，Creamy刪IG內容不代表二人分手（creamyyick IG）

Sunny、Cramy仍然有follow對方IG（arhosunny IG）

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連登Cramy討論連結：LinkSunny訪問片連結：Link