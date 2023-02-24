試當真新片《今際之國的有J》將同名劇中的生存遊戲於現實中重玩一次，第1集是山下智久全裸主導的「梅花K」遊戲，更有陳柏宇扮男角「有栖」山崎賢人，相當有看頭。不過連登討論區就有人覺得影片好悶、植入式雪糕廣告冇度橋夾硬塞，一路玩game忽然叫人食雪糕，睇4分鐘已尷到唔想睇。



賣NFT後非袋袋平安｜場地嘉實造型均具誠意

試當真《今際之國的有J》新片照吵Netflix日劇第二季梅花K遊戲，Locker除衫著肉色底褲扮「梅花K」山下智久全裸，更找來陳柏宇扮山崎賢人，而「水箭雞姐」趙君瑜的造型更被網民力讚，證明試當真在這一part做得認真，更花大錢租貨櫃場拍片，賣NFT後資源充裕，對拍片也投放了更多資源。

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陳柏宇扮有栖良平｜近排上The First Take後陳伯人氣大熱，網民讚仔在片中玩得投入，而忘型爆粗，覺得他沒有「偶包」，很討喜。

陳柏宇與山崎賢人對比圖。

趙君瑜扮水箭鶏姐｜還原度最高，網民笑言：「搵咗朝比奈彩本人嚟玩？」

Angelina與朝比奈彩對比圖。

Locker扮山P 梅花K｜全條片最大賣點就是由Locker（林家熙）扮山下智久，不過LockP就只限裸上身，下身輸了米色短褲，背後刻意穿崩的收音咪線更是一大笑點。

全部角色都是神還原：

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而家先玩今際2有點Out

試當真在facebook公開預告時的確話題性超高，但其實Netflix 3月已經播《黑暗榮耀》第2部，《今際2》早就「out out 哋」，只看搞笑二創造型，睇硬照、拍短片都夠，長達40分鐘的正片，推出半日僅錄得15萬views，而好評亦只限於YouTube留言欄內一班「認真毛」圍威喂取曝笠高帽。

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不足1｜某些參加者好hea得個嘈字

轉到連登討論區，則可以看到反面的批評，大至認為試當真只是花多了錢、拍得大規模，但40分鐘的遊戲過程其實只是搬字過紙，而且很多參加者都hea玩，有網民特別指女演員510及阿慈玩得很出戲，令本身已經長的遊戲過程一點緊張感也沒有。（但無論是YouTube或連登仔，都正評Locker跟陳伯）

網民覺得阿慈好嘈，但唔好笑。

網民覺得510（左）玩得不夠投入。

不足2｜雪糕廣告太直白睇得尷尬

網民表示理解需要植入廣告增加收入，但覺得應該度橋將雪糕套入遊戲內，而不是硬生生出一部雪櫃，之後照稿讀叫人食雪糕，令人反感不想看下去，有網民直言：「演員唔投入遊戲、不停Close up植入式廣告，都幾尷尬。」

網民表示理解需要植入廣告增加收入，但覺得應該度橋將雪糕套入遊戲內

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記者自己就認為今次試當真搞《今際2》實際上是選了很難的課題，《今際2》劇集播出時，已被指遊戲不及《魷魚遊戲》的簡單直接，比如山P的梅花K遊戲，規則煩瑣、只要一方領先後死守到尾，根本很難逆輸勝負，全裸山P根本一心想輸。

下集「單人牢房」有小薯茄可以期待

試當真將這個遊戲拍成40分鐘長片，不輪有否植入廣告，睇完頭10分鐘笑一笑cosplay造型，就已經開始悶，好在全個《有J》計劃共有5集，希望下集單人牢房篇玩法簡單，而且有下集有小薯茄成員加入，會更有看頭。

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