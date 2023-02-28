國內VPN翻牆實測，6大免費及收費VPN服務測試，哪幾個可以中國實地使用｜返大陸上網如需要上Google、Facebook、YouTube等app或網站時，因不同原因而需要用VPN「科學上網／翻牆」才可使用。雖然市面上有不少免費、收費VPN，但發現有不少VPN已經不能在大陸使用，因此今次記者實地於深圳，實測6個以前能夠於大陸使用的VPN，究竟有幾多還可以使用。



今次記者上深圳時，利用當地SIM卡實測6款免費及收費的VPN服務，看看哪一個VPN服務可順利連線，以及上Facebook、Google、WhatsApp等apps及網站。當中包括不少熱門選擇。免費VPN包括：Shadow X、QuickRun VPN、快喵 VPN；而收費VPN則是SurfShark、NordVPN以及AstrillVPN。

記者實地上中國內地深圳不同地方，全日實測6個不同VPN服務，看看哪幾個仍可使用。（林勇 攝）

👇👇中國內地深圳實測6大免費／收費VPN👇👇

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Shadow X



免費VPN

連線成功率：70％

網速：尚可

3年前記者常用的免費VPN，今次返深圳時幸好仍可以使用，不過要選擇韓國或日本server才有更大機會連線，美國及其他國家連線較困難。有時未能成功連線，或許有時要等一會才可連得上，而網速尚可，可連上FB、YouTube等服務，只是穩定性差一點，但免費VPN而言，已算十分好。

Shadow X

QuickRun VPN



免費VPN

連線成功率：0％

網速：未能連線

同樣3年前仍可使用的免費VPN，今次完全連線不能，令人失望。

QuickRun VPN

快喵 VPN



免費VPN

連線成功率：30％

網速：慢

近月多人談論國內可使用的VPN，無論用美國、韓國或日本server時，雖然仍可連線，但記者試多次才成功一次，大約只有2－30％成功率，而且連線網速不太高，亦不太穩定，因此免費VPN來說，用作後備使用還可。

快喵 VPN

Surfshark



收費VPN（扣除優惠 2年年費大約400元）

連線成功率：0％

網速：未能連線

雖然在香港十分知名的VPN，最大優點是沒有裝置限制，可是上到來深圳內地，無論選擇什麼地方的server都未能連線。

Surfshark

NordVPN



收費VPN（扣除優惠 2年年費大約700元）

連線成功率：0％

網速：未能連線

同樣是香港非常知名的VPN供應商，優點是夠穩定及快，可是在中國內地一整天都未能連線，同樣是令人失望。

NordVPN

AstrillVPN



收費VPN（扣除優惠 1年年費大約900元）

連線成功率：100％

網速：快

雖然不算十分出名的VPN，但根據網上資料所示這個是不少國內生活的港人會用的收費VPN供應商。收費略貴，但它內置「中國內地優化」server選擇，一點按即入，網速夠快又穩定，如返國內需要重度上網又要穩定，這個收費VPN值得考慮。