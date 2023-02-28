iPhone SE 4｜在 2023 年 1 月初，我們聽聞 Apple 似乎已經停產 iPhone SE 系列。但不到兩個月後，同一消息來源告訴我們，iPhone SE 系列又再次復活。



向來對 Apple 相關消息相當靈通的分析師郭明錤今天（2 月 28 日）發表報告，指 Apple 內又重啟了下一代 iPhone SE 的生產計畫，今次的版本將套用 iPhone 14 的外型，與之搭載同尺寸的 6.1 英寸 OLED 屏幕，據說，新版 iPhone SE 的屏幕將可能由中國京東方 BOE 公司生產。

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若然消息屬實，iPhone SE 4 這將是第一款搭載 OLED 而非 LCD 的 iPhone SE，此外，它亦大有機會成為第一款使用蘋果自家開發的 5G 基帶晶片的 iPhone。

近年較平價的 iPhone 型號都陸續改用 OLED，預計第 4 代的 SE 亦不例外（歐嘉樂 攝）

此晶片暫時仍屬於江湖傳聞，據稱採用 4nm工藝製造，並僅支持 Sub6 5G（亦即香港目前主流的 5G 制式），而不支持 mmWave。

Apple 有此決定，不外乎是將下一代 iPhone SE 作為這一晶片的試金石 － 那即使自研晶片出現任何問題，影響的都只是最便宜型號的 iPhone，而不是任何更昂貴的正統 iPhone 型號。

由 iPhone 15 Pro 系列起引入的衛星通訊功能，其實背後是使用了 Qualcomm 通訊晶片的連線能力（圖 Apple）

至於 2024 年的 iPhone 16 系列是否會使用蘋果的 5G 晶片，尚有待觀察。目前，需要克服的主要技術障礙與 mmWave 和衛星通信有關，該晶片必須支持這些技術，才能進入 Pro 系列 iPhone。

據郭明錤的沛消息指，下一代 iPhone SE 的生產應該會在 2024 年上半年開始，而這將成為 Apple 減少對 Qualcomm 依賴的重要起點，如果 iPhone SE 4 可以取得成功，則預計在未來 2-3 年中，Qualcomm 從 Apple 處得到的訂單將會顯著減少。

資料來源：GSMArena、Twitter