Apple iPhone SE4復活？2024年投產、平價帶來5G連線及OLED屏幕
iPhone SE 4｜在 2023 年 1 月初，我們聽聞 Apple 似乎已經停產 iPhone SE 系列。但不到兩個月後，同一消息來源告訴我們，iPhone SE 系列又再次復活。
向來對 Apple 相關消息相當靈通的分析師郭明錤今天（2 月 28 日）發表報告，指 Apple 內又重啟了下一代 iPhone SE 的生產計畫，今次的版本將套用 iPhone 14 的外型，與之搭載同尺寸的 6.1 英寸 OLED 屏幕，據說，新版 iPhone SE 的屏幕將可能由中國京東方 BOE 公司生產。
若然消息屬實，iPhone SE 4 這將是第一款搭載 OLED 而非 LCD 的 iPhone SE，此外，它亦大有機會成為第一款使用蘋果自家開發的 5G 基帶晶片的 iPhone。
此晶片暫時仍屬於江湖傳聞，據稱採用 4nm工藝製造，並僅支持 Sub6 5G（亦即香港目前主流的 5G 制式），而不支持 mmWave。
Apple 有此決定，不外乎是將下一代 iPhone SE 作為這一晶片的試金石 － 那即使自研晶片出現任何問題，影響的都只是最便宜型號的 iPhone，而不是任何更昂貴的正統 iPhone 型號。
至於 2024 年的 iPhone 16 系列是否會使用蘋果的 5G 晶片，尚有待觀察。目前，需要克服的主要技術障礙與 mmWave 和衛星通信有關，該晶片必須支持這些技術，才能進入 Pro 系列 iPhone。
據郭明錤的沛消息指，下一代 iPhone SE 的生產應該會在 2024 年上半年開始，而這將成為 Apple 減少對 Qualcomm 依賴的重要起點，如果 iPhone SE 4 可以取得成功，則預計在未來 2-3 年中，Qualcomm 從 Apple 處得到的訂單將會顯著減少。
資料來源：GSMArena、Twitter