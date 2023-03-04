BLACKPINK演唱會澳門場公售、門票詳情，2大搶飛方法心得（附連結）｜不少fans期待的BLACKPINK將於5月於澳門連開2場演唱會。公售將在今週推出，究竟如何入會優先購票？以及公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



今次「BLACKPINK演唱會 《BORN PINK》世界巡迴演唱會：澳門站」將會於5月20日至21日合共2場，於「澳門銀河綜藝館（GALAXY ARENA）」舉行。而今次售票方式將會分2個階段。最優先是BLINK MEMBERSHIP官方會員、然後才到GICC會員公售。究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

門券價格分別為：MOP 3,699（VVIP STANDING）、MOP 3,599 PLATINUM SEATED、MOP 2,999 CAT 1、MOP 2,299 CAT 2、MOP 1,599 CAT 3、MOP 899 CAT 4。

（VVIP套組詳情：較佳觀賞站位門票1張、演唱會前Sound Check活動、VVIP指定接待櫃位及入場通道。VVIP站立區門票票面列有排隊入場序號，請依票面序號整隊入場。）

👇👇BLACKPINK演唱會澳門場公售官方購票攻略👇👇

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BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會 澳門站 2大購票方法及搶票時間

1. BLINK MEMBERSHIP 官方會員：2023/3/4（六） 10:00 - 16:59

2. 公售：2023/3/5（日） 中午12:00 開賣



確定自己BLINK MEMBERSHIP號碼



1. 要登記優先購買，要先確定自己的BLINK MEMBERSHIP號碼，打開Weverse app後，點按BLACKPINK icon進入後，點按右上方「：」。

2. 點按「MEMBERSHIP」。

3. 便可以在內看到自己「BB」字頭的會員號碼。

成功APPLY後便可收到優先購買的連結，於3月4日10：00前往網站，輸入會員號碼便可以進入購買，每位會員限買2張。



Galaxy Macau購票連結：按此前往

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BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會 澳門站 如何購票？ 分為2023年3月4日的BLINK會員優先購票、3月5日公售，如想知搶購心得，可前往購票攻略。 BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會 澳門站 何時舉行？ BLACKPINK演唱會 《BORN PINK》世界巡迴演唱會」澳門站 將會於5月20日至21日舉行，合共2場。 BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會 澳門站 於哪個場地舉行？ 澳門銀河綜藝館（GALAXY ARENA） BLACKPINK 《BORN PINK》世界巡迴演唱會 澳門站 門券詳情？ 門券價格分別為：MOP 3,699（VVIP STANDING）、MOP 3,599 PLATINUM SEATED、MOP 2,999 CAT 1、MOP 2,299 CAT 2、MOP 1,599 CAT 3、MOP 899 CAT 4。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連之前BLACKPINK香港演唱會都成功搶到飛。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券戰績 包括鄭伊健、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

記者成功在第一日優先購買，搶購三日門券。

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以往成功搶購6大心得



技巧1｜及早登記GICC會員

想購入BLACKPINK演唱會，除了可以加入BLINK成為fans club會員增加多一次購票機會外，還需要及早登記成為GICC（綜藝館購票會員），無論BLINK會員優先或公售，都需要登入會員才可以購買，可以前往以下網站及早登記。（GICC會員登記連結）

技巧2｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

上次MIRROR演唱會優先飛都是在Cityline上開售

一台電腦開4－6個broswer同一時間數「321」是最基本的做法。

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電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧3｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧4｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧5｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧6｜早上10時／下午2時準時入網

開售當日，不要早過10時入網（BLINK presale為下午2時），因為購票網有機會將10時前入網的準買家踢走，所以太早入到去都沒有好處。安全計，早上9：59分開始準備入網才是上策，有機會10點正一開閘立刻入到去購票網買飛。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

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技巧7｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。