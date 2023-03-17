最燒錢家電不是冷氣機！通常一到夏天，開一陣冷氣阿媽就會呱呱叫話電費好貴！的確，夏天一到，電費單的銀碼常常比冬天倍增；但係！原來冷氣機並不是家中耗電量最多的家電！即睇最燒錢家電TOP 7排名，真正「食錢怪」另有其機！



👉家電閒置一樣極嘥電 5類電器待機已佔23%電費｜消委會7大慳電貼士

食錢怪第7位｜微波爐

微波爐每次使用的時間不會太長，不會發現它在使用的瞬間，耗電量其實頗高。如果想用得更慳電，食物可切成小塊增加受熱面積、使受熱均勻，加熱液體時使用有蓋器皿，縮短加熱時間。👉消費券買廚房電器｜蒸焗爐/氣炸鍋比較 微波爐/燒烤爐消委會合集

食錢怪第7位｜微波爐

+ 3

食錢怪第6位｜電熱水壺

電熱水壺要24小供電才能保溫，想省電先要揀真空密封的款式，也可在長時間外出前開Timer，設定回家前1小時再開機。亦可配合傳統保溫瓶拼用，都能更加省電。👉電熱水壺慳電使用心得+選購貼士｜消委會15款評測

食錢怪第6位｜電熱水壺

食錢怪第5位｜洗衣機

除非你拿衣服去洗衣店磅洗，一般家庭都會有部洗衣機，原來它的功率其實相當大，「大眼仔」前置式、日系波輪式洗衣機功率一般為200至500瓦；而人稱「歐洲機」的滾筒式洗衣機攻高達300至1,100瓦。如果想洗衫洗得更慳電，可根據洗衣量調整洗衣模式，比如衣服不是太污穢可減少洗滌次數，衣服少則可改為半水量等等。👉洗衣機使用5大錯誤｜浸過夜、熱水洗｜專家：洗壞衫更損機身壽命

食錢怪第5位｜洗衣機

食錢怪第4位｜冷氣機

冷氣機在全力運行時功率一般在1,000-2,000瓦左右，約每1hr耗掉1度電。雖然坊間一般認為，變頻式冷氣有助節電，但原來最重要是不要短時間又開又熄，亦應該定時清洗，令冷氣機運行順暢、輸出清新冷風。👉電費貴｜冷氣慳電換變頻電費反升8成 事主發現食電真凶嬲到吐血

食錢怪第4位｜冷氣機

食錢怪第3位｜電暖爐

大部分的電暖爐功率低則千瓦，高可突破兩千瓦。假設一天只全天使用12小時，耗電量也高達18度，以港島區每度電1.264元計算，一天需要花費22.7元，月耗電量接近700元。如家中長期有人，電費分分鐘翻倍！👉冬天長開電暖爐令電費持續暴增 原來這家電的換熱效率更高更省電

食錢怪第3位｜電暖爐

食錢怪第2位｜電磁爐

現在有些年輕家庭，因為做飯的次數不多，都選擇以電磁爐取代傳統明火爐頭，但原來電磁爐功電率極高，平均達2,500瓦！有甚麼節電妙法呢？就是盡量選用跟IH爐匹配的平底鍋，增加鍋底受熱面積，即可用較短時間煮好餸菜，即變相慳了電費，更省下時間。👉消委會｜電磁爐用完即刻熄電掣你就錯了 教你10招安全及保養貼士

食錢怪第2位｜電磁爐

食錢怪第1位｜電熱水爐

原來全家最燒錢的電器是電熱水爐，功率可達3,000瓦。有些家庭為求一開即熱不用在洗澡前才開機預熱，往往會由它全日長開，換算下一天可使用多達20度左右！「燒錢量」自然比冷氣機更高！所以，平時不用時不妨將爐具關上，在沖涼1小時前才開機，水溫夠熱就關機，就能省下不少電費。👉連登仔7度沖涼：儲水式熱水爐係刑具 消委會12款評測

食錢怪第1位｜電熱水爐

慳電｜中電CP認證助家電買家選購高性價比節能雪櫃洗衣機冷氣

中電（中華電力）網購平台「度度賞Domeo」推出了一個全新「CP認證」標籤，自稱是香港首個以電器耗電量／售價為準則計算出來的電器產品認證標籤，其目的是協助消費者選購節能得來性價比高的家電。現時共有50多款電器包括：雪櫃、洗衣機、冷氣。

