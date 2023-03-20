網民2萬蚊買小米98吋大電視 三年壞五次不退貨 機主：維修多過睇｜內地一位微博博主早前經微訊發表公開信，控訴小米的「Redmi98吋電視」存在缺憾及自己使用此電視機的不快經歷。公開信在網上廣傳，更引伸出關於小米高端產品及售後服務的問題。



Redmi98吋電視安裝要吊車吊入屋 連雷軍都轉發

一位署名「一位杭州米粉」的內地網民早前透過微訊公眾號發表公開信，控訴自己使用「Redmi98吋電視」不快經歷。博主表示自己一直以來都是「米粉」，所以知道小米將要進軍大呎吋電視市場、推出「Redmi98吋電視」之後，就馬上在2020年4月花費19999人民幣（約23000港幣）購入98吋型號，屬於最早期的用戶之一。博主表示購買時更因為電視太巨型、無法正常搬入大廈，特意花了2500人民幣租用吊車將電視機經窗戶吊進屋內；博主當時分享的現場照片更獲雷軍（小米創辦人）轉發，「買了98吋電視，就低調不了」。

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三年壞五次維修多過睇 工程師指產品此型號普遍有問題

可惜的是這部超大電視機並沒有為博主帶來更好的生活質素，反而增添了許多麻煩。博主表示該電視機使用僅38天後就發生閃屏及大面積黑斑故障，及後三年來一共報修5次，其中有兩次更換新機、三次更換電視面板。據博主所言，在使用電視機的這3年期間，其正常運作的時間只得一半左右。

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博主在2022年11月第五次向小米反映電視機故障，據博主所言當時負責維修的工程師向博主表示此型號的電視機普遍存在同樣問題，相信並非為個別事件或博主使用習慣有問題、而可能是產品本身存在設計缺憾。工程師在為博主更換電視機背板後，表示這款電視機的背板已不再生產，而且博主的電視機已經過保、今次為特批維修，將是最後一次。

然而在維修後電視機黑色陰影仍然存在，博主再向小米反映但不再獲回應。不得已之下，博主在微訊公眾號「朱思碼記」上發表公開信文求助；表示既然小米如此對待客戶，自己只好以一般消費者的身份爭取自己的權益。而據博主的文章所言，在發表公開信的兩日前（2023年3月15日），其電視機仍然處於故障狀態。

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事件「炎上」後極速獲處理

博主除了控訴小米98吋電視屢修不好的問題外，亦在文章中質疑小米的經營手法；他指出小米在外國銷售的產品會有專門的資訊提示欄目，並且定期發佈涉及相關小米旗下產品設計缺陷存在安全和質量隱患產品的相關資訊；亦指小米的外國產品如M365電動滑板車在海外就曾因安全問題而展開召回，但國內的產品則沒有這種待遇、僅提供換修。

博主亦質疑小米的客戶服務政策，指將來小米汽車推出、又遇上產品安全有問題時，是否同樣不會召回僅提供維修；以及國內外的客服會否一視同仁等。

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文章發佈後在網上廣傳，後續報導指小米工作人員很快聯絡了博主，說這是他們工作上的失誤可以退貨。博主對此質疑小米對待客戶的方式：「如果說我依然保持普通使用者的身份，是不是小米就一直不給解決？這個規則到底是怎麼樣子，是不是有特權的人就可以做規則以外的事情？」

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