Apple Watch 出軌｜Apple 智能手錶內置大量便利功能，其中包括健康監察及緊急求救等，過去幾年拯救不少人的生命，同時它又被人視為「出軌剋星」，皆因在日常生活中，Apple Watch 或會不經意地透露用戶的偷腥證據。



網民上載相片指控女生出軌、網民熱議四角戀劇情

香港連登討論區較早前有網民就上載一組相片，並指在上周五（3月17日）在港鐵車廂內偶遇一對男女，兩人言談甚歡且有身體接觸，故推斷他們是情侶關係。

然而在該對男女上車後不久，女方手上的 Apple Watch 上卻彈出來自另一名男性 Justin 的訊息預覽，內容為：「I Miss You（我掛念你）」，懷疑女方背著男友出軌，故在討論區上發文提醒圖中的男生。

有疑似愛情糾葛的「花生」，連登網民當然避免不了熱烈討論，而此男女關係的內情亦隨著討論越來越「精彩」，除了有人懷疑圖中男女才是瞞著另一半出軌的一對，又有網民表示認識一名 Justin，但其又另有一位未婚妻，結果劇情就向著四角戀的複雜關係出發。

智能手錶意外屢成「捉姦神器」

以上種種都只是「連登偵探」的自由發揮，暫時未有當事人或其友人出現交代事情真相，不過 Apple Watch 等智能手錶其實真的不止一次成為「捉姦神器」，在國外就有多起出軌事件是透過手錶的訊息預覽而被揭發。

（圖 FitBit）

除了訊息功能，手錶的健康監測功能亦意外成為出軌鐵證。在 2021 年，英國專欄作家 Nadia Essex 透露她因為發現男友在道晚安之後居然收到與男友 FitBit 手錶連結的 App 通知，指他男友在半夜 2 點還消耗了 500 卡路里，故旋即揭發了男友在外偷腥。

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