AI將取代全球18%職位｜ChatGPT 的出現，加速了 AI 系統的開發和應用，當越是利用 AI 時，越看到 AI 深不見底的可能性，甚至覺得將會取代人類的工作。高盛近日有研究報告指，未將有大量的工作或被 AI 取代，而且預測香港將成為全球最高危的地區，因 AI 的應用而令大量人口失業。



8大最受影響職業

高盛經濟學家 Joseph Briggs 及 Devesh Kodnani 發表的研究報告中，全球有約 18% 的職位，可能會被 AI 取代，當中涉及的全職工作職位高達 18 億。當中 Top 8 最受影響的職業是（根據美國市場數據分析）：行政人員、法律相關職業、建築工程、社會科學、金融、社會服務、管理和零售。相反，AI 較難取代的職業即集中在體力勞動行業，包括維修、建造業和開採業等。

（圖片來源：Goldman Sachs）

香港成全球最受AI影響地區

報告同時分析出，30 個國家或地區的市場，對於面對 AI 的潛在影響，沒想到香港竟排全球第一，高達30%將可能被 AI 取代，其次是以色列、日本、美國和英國。看來不只要擅用 AI，更急切的是，要找到 AI 不能完全取代你的功能，才能保住飯碗。

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資料來源：Goldman Sachs