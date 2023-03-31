每年推出新 iPhone，都有用表示想要回 home 掣，因為操作很方便，而 iPhone 15 Pro 很可應會滿足到這批用家的需要，傳將加入多功能掣，而且會整合在音量掣上。



音量掣重新設計｜變成升級版Home掣

早前已傳出 iPhone 15 Pro 系列將更改音量掣設計，由兩個按鈕變成一塊長條形按鈕，起初以為只是外觀變更，沒想到原來有新功能加入！根據 MacRumors 引用其論壇成員的爆料指，這個全新的按鈕很可能是一粒「升級版Home掣」，將為多功能動作鍵，成為多功能掣。而這名爆料者曾在 iPhone 14 Pro 推出前，準確曝光動態島設計，可見有一定可信度。

chenwen1987 TikTok截圖

MacRumors 預測這個按鈕將有以下25個潛在功能：

鈴聲/靜音

勿擾模式

手電筒

低電耗模式

淺色/深色模式

鎖定螢幕旋轉

顯示主螢幕

顯示鎖定螢幕

開啟控制中心

開啟通知中心

開啟相機

螢幕截圖

螢幕錄影

執行快捷方式

切換可訪問性

顯示應用程式切換器

顯示應用程式庫

Shazam

旁白

放大鏡

背景聲音



預計這粒新音量按鈕，有如 Apple Watch Ultra 的橙色按鈕般，將不再局限於控制音量，同一粒按鈕可以控制多個不同功能，不過暫時未能確定是否可以讓玩家自定操作。

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資料來源：MacRumors