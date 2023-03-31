傳iPhone 15 Pro加入多功能掣｜升級版home掣 25個潛在功能預測
撰文：陳錦洪
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每年推出新 iPhone，都有用表示想要回 home 掣，因為操作很方便，而 iPhone 15 Pro 很可應會滿足到這批用家的需要，傳將加入多功能掣，而且會整合在音量掣上。
音量掣重新設計｜變成升級版Home掣
早前已傳出 iPhone 15 Pro 系列將更改音量掣設計，由兩個按鈕變成一塊長條形按鈕，起初以為只是外觀變更，沒想到原來有新功能加入！根據 MacRumors 引用其論壇成員的爆料指，這個全新的按鈕很可能是一粒「升級版Home掣」，將為多功能動作鍵，成為多功能掣。而這名爆料者曾在 iPhone 14 Pro 推出前，準確曝光動態島設計，可見有一定可信度。
MacRumors 預測這個按鈕將有以下25個潛在功能：
鈴聲/靜音
勿擾模式
手電筒
低電耗模式
淺色/深色模式
鎖定螢幕旋轉
顯示主螢幕
顯示鎖定螢幕
開啟控制中心
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預計這粒新音量按鈕，有如 Apple Watch Ultra 的橙色按鈕般，將不再局限於控制音量，同一粒按鈕可以控制多個不同功能，不過暫時未能確定是否可以讓玩家自定操作。
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資料來源：MacRumors