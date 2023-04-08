復活節｜AV女優 + Cosplayer 40位兔女郎｜除了復活蛋，最能代表這個節日的當然是兔子！AV女優三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜、奏音花音及小野六花，Cosplayer Enako、伊織萌、東雲うみ，收集了40位美女的兔仔造型靚相，Happy Easter Day！



三上悠亞退役前最後｜七色兔女郎

兔女郎 Bunny Girl 本來就是AV女星常常會穿著的Cosplay服，今年撞正兔年+復活節，特別搜集了一批靚相一齊睇：最吸引當然是即將引退的三上悠亞，除了一身藍色兔女郎裝配白色免尾巴，還有7種不同顏色兔仔造型！另外還有小野六花、MIRU等AV星，即睇靚相！

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えなこ・伊織もえ・篠崎こころ狡兔三窟

Cosplay界一線大紅人：えなこ・伊織もえ加上同公司的篠崎こころ，三人一起cosplay了最傳統的「踢死兔」Bunny Girls look！

えなこ・伊織もえ・篠崎こころ狡兔三窟

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篠崎こころ早前又在Comiket 100內扮了現時日本最紅的兔仔型像VTuber兔田佩克拉 (兎田ぺこら)！

篠崎こころ Twitter 圖片@kokoro777pp

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高達G奶女神都扮兔仔

有87萬追蹤者、影片450萬點擊的高達模型YouTuber+Cosplayer，都在復活節前推出了一本白色兔仔衫寫真集，而她在YouTube、Twitter拍的花絮片都好正。

東雲うみ twitter @sinonome_umi 圖片

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