豐澤、Elecboy 推出復活節優惠，為消費券活動預熱。雖然消費券未到手，但今次優惠的內容都非常吸引，高達 500 款產品最高 27 折，更有 8 款優惠碼提供折上折優惠。



豐澤復活節優惠

由即日起至 4 月 14 日，豐澤推出「復活節3重優惠大激賞」活動，逢星期二、四早上10點推出限時優惠，其中動森版 Switch 減 $881、買$2000以上送haha Travel 數據漫遊 SIM 卡都是必搶優惠。同時，只要在 8 款產品中買滿一定金額，就輸入優惠碼，獲得最高再減 $800 的折上折優惠。

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耳機/耳筒/無線音箱（買$1,000減$50）：EAS-EP

桌上電腦/手提電腦/平板電腦（買$6,000減$300）：EAS-PC

路由器及電腦配件（買$1,000減$50）：EAS-IT

廚房電器（買$1,000減$50）：EAS-KA

大型家電（買$3,000減$200）：EAS-LHA

小家電（買$2,000減$100）：EAS-SHA

美容產品（買$1,000減$50）：EAS-BE

旅行產品（買$500減$30）：EAS-TRA



Elecboy復活節優惠

即日起至 4 月 10 日，Elecboy 舉行「復活節賞Fun享」活動，可以最抵$3,000一次過買入兩件人氣產品，如小米無線吸塵機G11+Marshell Minor lll耳機（原價：$3,358）。同時，於優惠期間，買滿指定金額，再用 liviBank 信用卡支付，最多可享 $325 折上折優惠。

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