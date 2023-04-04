近日又再次出現 WhatsApp 帳號盜用的騙案，很多用家都收到騙徒哄騙 WhatsApp 帳戶驗證碼，甚至聯絡人突然請求幫忙購買點卡等。警方藉「Facebook@守網者」專頁，分享騙徒手法，以及用家應如何自保。



騎劫 WhatsApp 3招手法

騙徒為了取得受害人的 WhatsApp，第一步會自假扮其親友，向他們發訊息問有沒有收到一個 6 位數的驗證碼，但其實這驗證碼是受害人電話號碼的認證。當騙徒取得驗證碼後，就會用另一部手機登入，並取得該 WhatsApp 帳號的聯絡人資料。

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騙徒成功騎劫某帳號後，就會向其聯絡人發送訊息，以各式理由要求聯絡人代買點卡，並將點卡序號發送給騙徒。同時，騙徒亦會繼續用這個帳號，向其他聯絡人要求 6 位數的驗證碼，以再騎劫更多帳號。

3招自保

「守網者」建議，如懷疑WhatsApp 帳戶被騎劫，應立即啟用雙步驟驗證及更改 PIN 密碼，在 WhatsApp 上登出所有不明的已連結裝置。如帳號已經不能進入，建議向聯絡人通知帳號或被盜用，不要回應騙徒要求，特別是幫買點卡和要求驗證碼。

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想回復 WhatsApp 帳戶，用家可嘗試 刪除 WhatsAppApp 並重新安裝，以及電郵至WhatsApp 客服要求暫停帳戶，以防騙徒繼續盜用帳號。

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資料來源：Facebook@守網者