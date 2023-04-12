警察提醒香港市民 WhatsApp 盜取騙案case後，再在 FB 上分享有關 Alipay HK 的騙案，有騙徒利用假冒網站騙取受害人帳號。消費券 2023 第一期即將派發，如 Alipay Pay 帳號被盜取，帳號內的消費券就很有可能被一併盜走。



香港出現假冒的 Alipay HK 短訊

守網者 FB專頁指出，現時香港出現假冒的 Alipay HK 短訊，內容聲稱用家的 Alipay HK 帳號存在違規問題，並要求用戶進行實名認證，否則帳號將會被停用。假冒的短訊中，會提供一個連結聲稱作實名認證之用，但其實目的是騙取用戶的帳號號碼、登入密碼和支付密碼，繼而進入受害人帳號轉入餘額。

細心觀察即能分真假

守網者教路，當收到類似的短訊時，應保持冷靜，細心觀察其實不難發現是假冒網站，如網頁過份簡陋、域名與官方不同等。如真的分辨不到的話，可利用「防騙視伏器」，輸入網址、電話或電郵，幫你分析搜尋結果的安全風險。

WhatsApp盜用騙案猖獗 切勿亂畀驗證碼！警方教3招保障帳號安全

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另外，也要注意 WhatsApp 帳號盜用的騙案，部份用家都收到騙徒哄騙 WhatsApp 帳戶驗證碼，甚至聯絡人突然請求幫忙購買點卡等。警方藉「Facebook@守網者」專頁，分享騙徒手法，以及用家應如何自保。

資訊來源：Facebook@守網者