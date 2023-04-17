夏日將至，再加上國際燃料價格上升，想慳住開冷氣，就要從根本入手。消委會測試 13款「匹半」窗口冷氣機，發現能源效率最多相差達37.1%，而且有部分冷氣機的能源效率，並非聲稱的 1 級能源標籤水平，直接影響每年的電費支出。



變頻式窗口機 vs 定頻式窗口機

消委會測試的 13 款「匹半」窗口冷氣機中，包括首次測試的 10 款變頻式型號，發現變頻式冷氣機，比定頻式冷氣機慳電 27%。根據消委會測試得出的製冷季節性表現系數（CSPF），珍寶 AMWB12NIC 的 CSPF數值達4.937，為所有型號中最高，比較數值最低的富士電機 RMB12GPTN 全年慳電量高達37.1%。

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1 級能源標籤未必準

消委會測試樂聲牌和樂信牌兩款冷氣機時，發現能源效益只達 2 級，比較其能源標籤上的 1 級低。雖然該兩款冷氣機沒有違反「強制性能源效益標籤計劃」，以及國際慣常做法容許的公差範圍（8%內），不過消費者在購買電器時，就要多比較和參考測試結果，不要以為同樣是有1 級能源標籤就具同樣的效能。

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消委會教路 7 大慳電 tips：



1）冷氣機如安裝在陽光直接照射的地方，會增加每次製冷的負擔，因此避免在陽光可直接照射的地方安裝。



2）不應阻擋冷氣機進出風口，以防止氣流受阻。



3）開冷氣後，可以拉上窗簾避免陽光直照室內，降低溫室的溫度。



4）冷氣溫度不應太低，以節省耗電，建議室內溫度在攝氏 22.5 至 25.5 度之間。



5）開冷氣時，同時開風扇（循環扇）可以令空間降溫更快，便可調調冷氣溫度來慳電。



6）如有時間掣的話，可以預設關機時間，避免過長時間連續使用。



7）夏季建議約每兩周清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以防止氣流受阻，影響製冷表現。



資料來源：消委會