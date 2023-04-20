昨天hashtech跟大家講了一宗：內地玩家網購RE4、出賤招屈店家退款的case 。想不到不出一天，又有淘買家玩暗黑兵法，在評論欄中大玩「暗黑兵法」，雖然店東沒有退款，卻令到其他網民表示「頂唔順」，留言回覆他：「給你退錢、請你刪留言吧！」



OMG我究竟看了甚麼！

facebook 淘寶開心share 有人分享淘寶一家服裝店的貨品截圖，出售一件平平無奇的兔子圖案可愛背心，但細心看看評論欄，會發現一段評論吸引達1200個like，更有200幾人留言！難道是一個寫得非常出色的用後評價？點擊入去……OMG我究竟看了甚麼！

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這位兄弟簡直是王者式輾壓

只見一個平瀏海四眼肥仔，正穿起同款背心示範穿搭，他甚麼連褲子也沒穿，還要配上粉紅色的背景版面，並留言大讚：「真不戳（跟不錯同音）真不戳、蠻少女的麻嘿」，網民笑住回：哈哈哈、好傢伙，甚麼有人表示：「我給你退錢、請把相片刪了。」那不就是拿了貨品，還可賺退款嗎？難怪開心淘寶share網民留言說：這位兄弟簡直是王者式輾壓阿！」還表示決定衝着小哥的相片買一件：先買為敬！

要有心理準備才好貼圖看😂😂😂



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淘寶開心share也有位服裝自拍紅人

講開又講，facebook 淘寶開心share 群組都有不少用戶喜歡穿上淘回來的新衫自拍，當中有位人稱「小公主」的網民，就出得特別密，而且拍照手法新奇，常吸引到過千like數，這位網民或者都可以試試將相片貼到評價欄，看看有沒有「受不了」的網民給你退錢求刪圖。

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